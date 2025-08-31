От диплома к навыкам: почему россияне перестают ценить высшее образование

Российское высшее образование — важная часть системы, но его статус меняется.

Высшее образование было для российских студентов главным билетом в успешную и достойную жизнь. Но сегодня ситуация меняется.

Все больше людей считают, что для комфорта и развития в жизни достаточно среднего профессионального образования, университетский диплом уже не гарантирует успеха.

Почему так происходит? Разбираемся с экспертом.

Профориентолог, карьерный консультант Анна Выходцева рассказала «Городовому», почему высшее образование сейчас не гарантирует успешную карьеру.

«Действительно, 70% той информации, которую современные студенты получают в вузе, они устаревают к моменту выхода из университета. Это не касается фундаментальных направлений: медицины и сложной инженерии. Все остальное: медиакоммуникация, маркетинг, экономика, менеджмент, гуманитарные науки и даже IT-науки — это уже устаревает, и знания, которые получают выпускники, неактуальны», — говорит эксперт.

По словам Анна Выходцевой, выпускники вузов зачастую выходят со знаниями, которые не актуальны для рынка, поэтому лучше выстраивать свою образовательную траекторию.

«На ходу доучиваться, курсы проходить, в разном формате читать, слушать, смотреть, потому что у нас сейчас есть такой тренд, как Life Long Learning, обучение длиною в жизнь», — считает профориентолог.

В чем неоспоримая ценность высшего образования?

Эксперт отмечает, что во время обучения, человек получает не только классические знания, но и правильную студенческую среду и умение работать с информацией.

«То есть высшее образование дает возможность человеку усилить, прокачать свое системное мышление, научиться собирать информацию, обрабатывать ее, передавать и использовать для работы в нужном контексте. Это очень важно. Никакой другой процесс образовательный, кроме четырехлетнего обучения, такую способность не даст. Плюс это навыки межличностного общения, умение выкручиваться, находить неочевидные возможности, практики, стажировки», — отмечает она.

На диплом не смотрят

В то же время эксперт отмечает, что ряд компаний вообще не смотрит на диплом и проводят собеседование по принципу тестового задания, на основании которых принимаются решения.

Высшее образование вряд ли потеряет свою глобальную ценность, люди будут к нему стремиться. Но тенденций, время быстрых навыков, которые когда-то все-таки попадут в учебный план, диктуют свое.