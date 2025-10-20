Римские монеты, картина «Бассейн в гареме» и часы Фаберже: что воровали из Эрмитажа и кто

Даже такие крупные и известные музеи, как Эрмитаж и Лувр, не защищены от хитрых и настойчивых преступников.

Знаменитый Лувр в Париже подвергся дерзкому ограблению как в фильме. Воры в масках украли девять ювелирных украшений, пишет Газета.ру.

История Эрмитажа тоже не исключение, там были громкие кражи. Мошенники и воры проявляли к Эрмитажу постоянный интерес.

Египетская чаша, пропавшая с выставки

В июле 1994 года во время выставки «Культура и искусство народов Кавказа» исчезла стеклянная египетская чаша, датируемая III веком до нашей эры.

Сначала никто не заметил пропажи: на витрине была записка, что экспонат «на исследовании». Но на самом деле чаша давно украдена.

Следствие показало, что преступники — это младший технический персонал: электрики, сантехники и уборщицы. Через год чаша была найдена у одного из бывших электриков Эрмитажа.

Ограбление на 130 миллионов рублей

Самая громкая кража случилась в 2016 году. Во время плановой проверки сотрудники музея обнаружили, что исчез 221 экспонат.

Среди них — 90 икон, золотые и серебряные кресты, ювелирные украшения, зеркало и часы Фаберже, а также много дорогой посуды и предметов быта: чайники, чаши, сахарницы и часы.

Главной виновницей оказалась одна из хранительниц Эрмитажа — Лариса Завадская. Помогали ей муж и знакомый.

В итоге только 77 экспонатов были изъяты у супругов, куда делить остальные, непонятно. Завадскому за кражу дали 5 лет тюрьмы.

Остальные 140 предметов так и не найдены. Постепенно музею удалось вернуть только чуть больше 20 реликвий, некоторые из которых вернули коллекционеры.

Кража картины из залов Эрмитажа

В марте 2001 года в залу западноевропейской живописи на третьем этаже проник вор, когда смотрительница ненадолго покинула помещение.

Он быстро вырезал из рамы картину «Бассейн в гареме» французского художника Жана Леона Жерома. Зал не был охраняем сигнализацией, поэтому преступник ушёл с добычей незамеченным.

Картина считалась потерянной целых пять лет. Но в 2006 году её неожиданно подкинули в приёмную Коммунистической партии России.

После реставрации полотно вернули обратно в Эрмитаж.

Попытка проверить сигнализацию

Иногда кражи не удаются. Так, в 2006 году один из посетителей музея разбил витрину и попытался украсть серебряный кувшин XVII века.

Сработала сигнализация, и злоумышленника задержали на месте. Тот объяснил, что хотел всего лишь проверить, работает ли сигнализация, а также посмотреть, есть ли на кувшине клеймо.

Охранники и пропавшие римские монеты

В 1994 году из Золотой кладовой музея исчезли три золотые римские монеты. Преступник, скорее всего, не был профессионалом. Витрину открывали с помощью отвертки.

Подозрения пали на двух охранников, которые ночью выходили на улицу, но иногда заходили в здание погреться. Доказать их вину сразу не удалось.

Лишь через восемь лет, когда один из охранников оказался замешан в другом деле, его признали виновным. Но монеты так и не вернули.