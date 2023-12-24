Обычная стирка угробит праздничные платья: с этими советами беды не случится

Яркие праздничные платья из дорогой ткани или с объемным декором нельзя стирать вместе с обычными вещами. После таких манипуляций любимая вещь будет испорчена. Если хотите избежать беды, то запомните простую инструкцию.

В целом стирать «выходную» одежду часто не нужно. Если на ткани появилось пятно, то лучше убрать его локально. Запахи можно выветрить на балконе.

Стоит также отметить, что подобные костюмы практически всегда очищаются только руками. Об этом пишут на бирке. Платье нужно будет вывернуть наизнанку, а молнии застигнуть. Кондиционер для белья в данном случае не понадобится.

«Будьте осторожны, не перекручивайте одежду, так как нитки или пришитые бусины могут порваться. После стирки аккуратно впитайте лишнюю влагу полотенцем, выдавливая воду», — рассказал порталу The Sun технолог по производству платьев Тим Бальфур.

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