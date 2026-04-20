Один балл, две гонки, один фаворит: Тукманов верит в чемпионство «Зенита»

Бывший вице‑президент Российского футбольного союза Александр Тукманов уверен, что «Зенит» удержит преимущество над «Краснодаром» до конца сезона и в итоге станет чемпионом, сообщает "Матч".
Сейчас это выглядит как гонка на нервах. По итогам 25 туров «Зенит» вышел на первое место с 55 очками, следом идет «Краснодар» с 54 очками. Одна осечка может снова перевернуть таблицу.
Почему ставят на «Зенит»
Тукманов считает, что у петербуржцев хватит запаса прочности. По его словам, команда сохранит перевес в один балл и не отдаст лидерство до финиша.
Поступаю с высказываниями и другими футбольными экспертами. Например, Андрей Канчельскис тоже называл «Зенит» главным кандидатом на чемпионство, а «Краснодар» — вторым.
Это показывает, что многие смотрят на петербургский клуб как на более опытного и устойчивого в этой гонке.
Что происходит в таблице
Ситуация меняется почти после каждой туры. Еще после 24-го тура «Краснодар» был первым, а «Зенит» шел вторым с отставанием в одно очко. Но затем «Краснодар» потерял лидерство, а «Зенит» поднялся на вершину.
Это делает финал сезона особенно интересным. Теперь обе команды идут почти ноздря в ноздрю, и любой результат может оказаться решающим.
Ближайшие матчи
Следующий тур тоже обещает быть нервным. «Зенит» сыграет на выезде с «Локомотивом», а «Краснодар» отправится в гости к «Спартаку». Такие матчи часто решают очень многое.