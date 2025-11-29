Городовой / Город / Одна фамилия — целая эпоха: Манеж открывает выставку о династии Бенуа
Одна фамилия — целая эпоха: Манеж открывает выставку о династии Бенуа

Опубликовано: 29 ноября 2025 16:12
На выставке посетители смогут увидеть 600 различных экспонатов.

В петербургском выставочном зале «Манеж» 13 декабря начнёт свою работу новая крупная экспозиция, получившая название «Все Бенуа — Всё Бенуа». Об открытии рассказали представители городского комитета по культуре. Основная тема выставки — история одной из самых известных художественных семей в России, династии Бенуа.

Посетители смогут увидеть более 600 экспонатов. Они охватывают разные сферы искусства: живопись, графику, скульптуру, сценические костюмы, архивные документы и предметы из жизни семьи. Главной частью экспозиции станут работы Александра Бенуа, которые соседствуют с произведениями других членов семьи и их современников.

Более 60 музейных коллекций из разных уголков страны объединятся для этого проекта. В числе участников — Эрмитаж, Русский музей и Третьяковская галерея. Это впервые даёт возможность столь масштабно познакомиться с творческим наследием Бенуа.

Автор:
Юлия Аликова
Город
