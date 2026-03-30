Официанты, кладовщики, экспедиторы: топ‑подработок Петербурга в 2026 году

В начале 2026 года официанты превратились в самую востребованную категорию подработки с посменной оплатой в Санкт‑Петербурге, свидетельствуют данные исследования специализированного сервиса, на которые ссылается ТАСС.
За год число вакансий для официантов выросло вдвое, а среднее вознаграждение за смену составило около 5 168 рублей, при этом реальный доход может колебаться в зависимости от продолжительности смены, опыта и прочих условий.
Сопоставимую динамику продемонстрировали кладовщики: количество предложений для них увеличилось на 94%, а средняя посменная оплата достигла 5 081 рубля.
В тройку наиболее востребованных подработок также вошли водители‑экспедиторы, для которых число вакансий выросло на 47%, а средняя оплата за смену составила 8 796 рублей.
С ростом спроса со стороны работодателей возрастает и активность соискателей: в начале 2026 года наибольший рост интереса зафиксирован именно в сегментах водителей‑экспедиторов и упаковщиков.
По мнению аналитиков, формат подработки с посменной оплатой все чаще используется для решения оперативных задач, в том числе в технических и строительных направлениях.