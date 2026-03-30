Официанты, кладовщики, экспедиторы: топ‑подработок Петербурга в 2026 году
Покруче Эрмитажа: топ-5 бесплатных малоизвестных мест в Питере, которые стоит посетить туристу Вопросы о Петербурге
Добавляем две горсти в лунку – и картошка крупнее соседской в 2 раза – ни проволочника, ни колорадских жуков Полезное
«Колдуны»: старинный рецепт, о котором незаслуженно забыли – понадобится картофель и фарш Полезное
Фикусу Бенджамина в апреле – нужно как воздух: 2 мл в воду – и об опадающих листьях можно забыть Полезное
Просто кладу ананасы в форму: Получаю нежный пирог-перевёртыш за 30 минут Полезное
Официанты, кладовщики, экспедиторы: топ‑подработок Петербурга в 2026 году

Опубликовано: 30 марта 2026 22:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Sergey Elagin / Business Online
Официанты стали самой востребованной категорией подработки с посменной оплатой в Санкт-Петербурге.

В начале 2026 года официанты превратились в самую востребованную категорию подработки с посменной оплатой в Санкт‑Петербурге, свидетельствуют данные исследования специализированного сервиса, на которые ссылается ТАСС.

За год число вакансий для официантов выросло вдвое, а среднее вознаграждение за смену составило около 5 168 рублей, при этом реальный доход может колебаться в зависимости от продолжительности смены, опыта и прочих условий.

Сопоставимую динамику продемонстрировали кладовщики: количество предложений для них увеличилось на 94%, а средняя посменная оплата достигла 5 081 рубля.

В тройку наиболее востребованных подработок также вошли водители‑экспедиторы, для которых число вакансий выросло на 47%, а средняя оплата за смену составила 8 796 рублей.

С ростом спроса со стороны работодателей возрастает и активность соискателей: в начале 2026 года наибольший рост интереса зафиксирован именно в сегментах водителей‑экспедиторов и упаковщиков.

По мнению аналитиков, формат подработки с посменной оплатой все чаще используется для решения оперативных задач, в том числе в технических и строительных направлениях.

Автор:
Юлия Аликова
