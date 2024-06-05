Окажетесь в Дагестане — обязательно попробуйте эти блюда: топ-8 лучших угощений

Дагестанская кухня может похвастаться разнообразными сытными блюдами из мяса. Иногда обилие позиций в меню даже сбивает туриста с толку. Вот что стоит пробовать в первую очередь, если окажетесь в Дагестане.

Чуду

Это блюдо вы найдете в любом кафе или ресторане. Чуду представляют собой круглые закрытые лепешки с начинкой из творога, картофеля, мяса, тыквы или сыра и зелени, а тесто может быть как тонким, так и более толстым. Эта закуска станет прекрасным дополнением к основным блюдам, а иногда и заменит полноценный обед или ужин.

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Хинкали

Самое популярное дагестанское блюдо, напоминающее манты. Хинкали могут быть разными по форме, составу и толщине теста. Как правило, хинкали с мясом — самые популярные. Но начинка может быть любая: с курицей, рисом, сыром и зеленью или даже грибами. Подается угощение непременно с томатно-чесночным соусом и бульоном в отдельной плошке.

Курзе

Это блюдо очень похоже на вареники. В качестве начинки используется картофель, творог, мясной фарш. Подается угощение с соусом на основе зелени или со сметаной.

Шашлык

И хотя шашлыки летом жарит каждая российская семья, обязательно стоит попробовать мясо, приготовленное на мангале, в Дагестане. Благодаря местным пряностям шашлык получается особенно ароматным. А есть его вприкуску с традиционными лепешками еще вкуснее.

Бурчак-шурпа

Любителям супов обязательно стоит попробовать шурпу. Это очень сытный и наваристый суп из баранины с домашней лапшой, овощами и фасолью. Многие так им наедаются, что для второго в желудке уже не остается места.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Сохта и вяленое мясо

Сохта представляет собой отварную ливерную колбасу в натуральной оболочке с луком и специями. Ее можно найти и в магазинах, и в кафе. А еще туристам стоит обратить внимание на вяленое мясо. Его даже можно привести качестве сувенира — оно долго хранится и не портится в дороге.

Урбеч

Это сладкая паста, которую готовят из орехов, абрикосов и семян льна, тыквы или подсолнечника. Она может состоять как из одного вида орехов, так и из нескольких. Урбеч часто добавляют в десерты и каши. Паста с семенами льна — самая популярная в Дагестане.

Абрикосовая каша

На завтрак обязательно стоит отведать это сладкое и ароматное пюре, которое готовится из свежих абрикосов или кураги, муки и сливочного масла. А одним из обязательных компонентов блюда как раз выступает урбеч.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru