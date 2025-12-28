Городовой / Город / «Окно в Африку»: Петербург открыл Информационный деловой центр в крупнейшем городе ЮАР
«Окно в Африку»: Петербург открыл Информационный деловой центр в крупнейшем городе ЮАР

Опубликовано: 28 декабря 2025 18:43
В новом центре российские предприниматели смогут получить поддержку в поиске деловых партнёров, а также ознакомиться с особенностями местного законодательства и логистики.

В Йоханнесбурге состоялось официальное открытие информационного делового центра, представляющего Северную столицу России. Основная задача нового учреждения — оказывать поддержку петербургскому бизнесу при освоении рынка Южной Африки.

Работа центра предполагает помощь российским предпринимателям в установлении деловых связей, поиске инвесторов, дистрибьюторов и партнёров в ЮАР. Также специалисты будут консультировать компании из Петербурга по вопросам местной логистики, особенностям таможенного регулирования и действующего законодательства.

В задачи центра входит содействие южноафриканским компаниям, заинтересованным в российских производителях высокотехнологичной продукции, оборудовании и услугах. Дополнительно предполагается установление контактов с научными и образовательными организациями из Санкт-Петербурга.

Автор:
Юлия Аликова
 
