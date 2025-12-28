«Окно в Африку»: Петербург открыл Информационный деловой центр в крупнейшем городе ЮАР

Новости по теме

«Никто не поедет»: бизнес Финляндии пожалел о закрытии границ с Россией - рассказываем, насколько все плохо

Спасибо Петербургу: десятки городов России остановились в развитии из-за Северной столицы

Южная жара в Северной столице: сборная России прибыла в Петербург — матч с Перу уже на пороге

Петербург в кармане: где увидеть Северную столицу и всю Россию в миниатюре и почему это стоит сделать каждому

Маленький Дубай в Петербурге: когда в Северной столице появится самый крупный курорт в России

