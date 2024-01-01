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Окуните засохший сыр в этот напиток: снова станет мягким и аппетитным

Окуните засохший сыр в этот напиток: снова станет мягким и аппетитным
Деликатес можно смело подавать к столу

Кулинарная хитрость, о которой мало кому известно.

Сыр быстро портится даже в холодильнике. А если оставить его на пару часов при комнатной температуре, например, во время продолжительного застолья, то продукт и вовсе мигом засохнет. Впрочем, есть способ его «реанимировать».

Понадобится молоко. Напиток нужно немного погреть, буквально до 40–50 градусов, и перелить в глубокую миску. Поместить туда сыр и оставить на час–полтора. По истечении этого времени продукт следует вытащить и обсушить салфеткой. Он снова станет мягким и аппетитным.

Такой сыр нужно как можно быстрее съесть. А остатки натереть и отправить в морозильную камеру, пишет портал «Белновости».

Источник фото: Фотобанк - unsplash.com

Общество Продукты питания Советы
1 января 2024 10:15
Мария Ермак
Мария Ермак
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