«Оливье» и «Крабовый» остались в прошлом: «Королевский» - хит всех гулянок 2026-го

Крабовый салат может стать настоящей звездой праздничного стола, если немного отойти от классики. Добавление сочного апельсина превращает знакомое блюдо в изысканную закуску с неожиданным и свежим вкусом, которая точно не останется без внимания гостей.
Ингредиенты
- Крабовые палочки — 150 г
- Апельсин крупный — 1 шт.
- Кукуруза консервированная — ½ банки (около 200 г)
- Яйца куриные — 2 шт.
- Чеснок — 1 зубчик
- Майонез — 1-2 ст. ложки (по вкусу)
- Соль, перец чёрный молотый — по вкусу
Приготовление
Шаг 1. Подготовка основы. Яйца отварите вкрутую, остудите и нарежьте мелкими кубиками. Крабовые палочки разморозьте, если необходимо, и нарежьте тонкими кружочками или кубиками. Чеснок пропустите через пресс.
Шаг 2. Работа с апельсином. Очистите апельсин от кожуры и белой горькой плёнки. Разделите на дольки и нарежьте каждую на 2-3 части, удаляя при возможности семена. Постарайтесь, чтобы в салат попала только сочная мякоть.
Шаг 3. Сборка салата. В миске соедините все ингредиенты: яйца, крабовые палочки, кукурузу (предварительно слив жидкость), чеснок и кусочки апельсина. Аккуратно перемешайте. Заправьте майонезом, посолите и поперчите по вкусу. Подавайте салат сразу или дайте ему немного охладиться в холодильнике.