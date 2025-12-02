Опасность сверху: Петербург взялся спасать памятники от птичьих «меток»

В городе планируют сформировать рабочую группу для выработки комплексного решения актуальной проблемы.

В Санкт-Петербурге планируют всесторонне заняться вопросом защиты памятников архитектуры от последствий присутствия городских птиц. На заседании комиссии по городской инфраструктуре, состоявшемся в парламенте города, этот вопрос стал ключевым для обсуждения.

Участие приняли представители городских властей, эксперты из музеев и научных организаций, а также общественные активисты.

Главное внимание уделили ограничению подкормки птиц, приспособившихся к жизни рядом с людьми, и сохранению монументов от повреждений, сообщает «Коммерсантъ».

Синантропные виды, обосновавшиеся в городе, во многом зависят от помощи человека, поскольку получают пищу и возможности к размножению через ежедневное взаимодействие с жителями.

Председатель комиссии Александр Ходосок отметил, что привычка кормить птиц рядом с памятниками приводят к загрязнению их поверхности, а выделения негативно влияют на сохранность материалов скульптур.

Помимо этого, специалисты вынуждены проводить внеплановую очистку объектов, что приводит к увеличению расходов на обслуживание городской среды.

Ходосок также обратил внимание на распространённую привычку жителей многоквартирных домов подкармливать птиц прямо из окон. Он подчеркнул:

"Есть и вторая сторона этого вопроса. Жители многоквартирных домов прямо из окон кормят птиц, собирая большое количество голубей и думая, что совершают благое дело. В реальности эта деятельность имеет ряд негативных последствий. Действующим законодательством данный вопрос никак не регулируется".

В ходе заседания решено сформировать рабочую группу, которая займётся выработкой единой стратегии решения обозначенной проблемы.

Такой подход поможет согласовать действия различных ведомств и научного сообщества. Прежде комитет по природопользованию города уже высказывался за введение ограничений на подкормку птиц.