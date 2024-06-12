Опасные рыбы, грязные пляжи и антисанитария: пять причин не ехать на Черное море

Ежегодно на Черное море приезжает немало россиян. И это неудивительно, ведь курорт достаточно бюджетный и с хорошим климатом. Но у него есть свои особенности, о которых стоит знать заранее, чтобы это не стало неприятным сюрпризом. Вот пять важных нюансов.

Грязное море и переполненные пляжи

Далеко не все курорты могут похвастаться чистой водой. Например, три года назад Роспотребнадзор даже временно запрещал купаться в море в Анапе и Новороссийске. Из-за ливней и подтоплений вода там чересчур загрязнилась.

Сейчас же ситуация пришла в норму, но на некоторых пляжах все равно очень много людей, так что сам песок может быть не таким чистым, как вы ожидаете. Лучше выбирать менее заезженные места, например, дикие пляжи на Тонком мысу или в Сосновке в сторону Дивноморского. Также можно отправиться на какой-нибудь хутор, например, Бетту. Там есть все условия для комфортного отдыха.

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Антисанитария

Обилие туристов, жара и грязноватая вода часто становятся причинами различных отравлений и кишечных инфекций. Особенно, если туристы едят в непроверенных заведениях и не моют руки перед приемами пищи.

Также не стоит покупать уличную еду, а для питья обязательно используйте только чистую бутилированную воду. И обязательно объясните детям, что при купании ни в коем случае нельзя проглатывать морскую воду.

Каменистые пляжи

Большинство пляжей Черного моря усыпаны галькой. Ходить по ней босиком больно, так что без специальных тапочек вам не обойтись. Они не только защитят от гальки, но и уберегут от камней и мусора в самом море. Особенно эта обувь нужна детям, которые могут с легкостью пораниться.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Скудная флора и фауна

Те, кто приезжают отдыхать с детьми, часто планируют показать малышам разнообразных морских жителей. А многие из туристов любят нырять, чтобы полюбоваться подводными красотами. Но на Черном море с этим большие проблемы.

А все потому что на дне есть множество источников сероводорода, которые насыщают глубинные слои воды. В таком коктейле хорошо себя чувствуют разве что простейшие бактерии, а вот рыбы и другие морские обитатели тут почти не водятся. Так что понырять особо не удастся.

Зато в верхних слоях жизнь активно бурлит. Тут немало рыб и различных моллюсков. К слову, даже есть акула — катран, с ядовитым плавником. Но к людям она, как правило, не подплывает и в целом держится весьма далеко от берега.

Опасные обитатели

К слову, о морских обитателях. Есть тут и те, которые могут принести реальный вред организму. Например, морской дракончик — наиболее опасный обитатель водных глубин. Шипы его спинного плавника и колючки на жабрах насыщены ядом, опасным для человека. Также отдыхающим стоит остерегаться ската-хвостокола и черноморской скорпены.

Недавно мы рассказывали про Тайные уголки Турции: Фетхие и Олюдениз — как я нашла спокойный отдых вдали от соотечественников.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru