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5 признаков настоящего жителя Петербурга, которые отличают его от других россиян (часть 3)

11 января 2025 12:02
Женщина с кофе
5 признаков настоящего жителя Петербурга, которые отличают его от других россиян (часть 3)
Городовой ру

Завершаем портрет петербуржца.

Две предыдущие статьи раскрыли множество удивительных черт, присущих коренным жителям Петербурга. Но культурная столица — это неиссякаемый источник вдохновения и особенностей. Вот еще пять признаков, которые помогут распознать настоящего петербуржца.

1. Белые ночи и черные шторы

Белые ночи — это магия Петербурга, но даже магия не может отменить необходимость выспаться. Именно поэтому в каждой квартире обязательно найдутся плотные темные шторы, которые спасают от бесконечного света в летние ночи.

2. Финляндия как вторая дача

«Скататься в Финку» — это почти местная традиция. Для петербуржцев поездка в Финляндию — не событие, а привычное дело, хотя последние годы добавили сложностей. Финны, к слову, тоже не упускали возможности заехать в Петербург за дешевым алкоголем.

3. Летний график метро и мостов

Летом настоящий петербуржец держит в голове не только расписание метро, но и график развода мостов. А вдруг не успеешь домой? В таком случае придется искать ночлег, а не отправлять девушку на такси — это же Петербург, а не Москва.

4. Через дворы-колодцы и на крыши

Петербуржцы знают город как свои пять пальцев, а маршруты через дворы-колодцы для них — привычное дело. Иногда по пути они могут подняться на живописную крышу, чтобы насладиться видом на бескрайние просторы Невы.

5. Резкий комментарий — часть образа

Петербуржец скорее всего возмущён самим фактом существования этих статей. Как можно свести такую тонкую натуру под одну гребёнку? И да, он уже пишет саркастический комментарий о том, что всё мимо.

Заключение
Каждый петербуржец уникален, но при этом они удивительно похожи. Неизменная любовь к городу — это их все. Кто знает, может, в будущем мы найдем еще больше удивительных признаков. Но это уже совсем другая история. Ах да, теперь самое время писать разгромные комментарии.

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Автор:
Максакова Яна
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