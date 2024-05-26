Останетесь без штанов: как обманывают туристов в Абхазии

Абхазия является прекрасной альтернативой для туристов, когда денег на Турцию или Египет не хватает. Там заметно дешевле, да и добраться до жаркой страны намного проще. Но сильно не обольщайтесь. Местные жители научились обманывать туристов, чтобы заработать на них как можно денег. Их методы уже давно раскусили те, кто часто посещает популярные города.

Ряженые сотрудники ГИБДД

Начинается обман уже на парковках и дорогах. Не все знают, как выглядят сотрудники ГИБДД в Абхазии, поэтому остановить вашу машину может кто угодно. Обычно ряженые ДПС-ники требуют штраф, но советуют договориться на месте. Если вы действительно что-то нарушили, то требуйте составление протокола. Скорее всего такие вымогатели просто оставят вас в покое.

На парковках, которые, кстати, практически все бесплатные, к вам тоже могут подойти и попросить внести платеж наличкой. Требуйте чек. Тогда вы точно будете знать, что человек платит налоги и обслуживает это парковочное место.

Гиды-обманщики

Иногда курьезы происходят рядом с достопримечательностями. Доходит до смешного. Вы фотографируете красивое историческое здание, подходит местный житель и говорит, что это платно. Конечно, 150 рублей деньги небольшие, но за день таких доверчивых путешественников там появляется тысячи. Естественно, платить никому не нужно. Это касается и замка принца Ольденбургского. Дежуривший человек просит по 150 рублей за вход, но если попросить чек, то пройти можно совершенно бесплатно. Магия какая-то.

Источник фото: Legion-Media

Обманывают и местные гиды, надеясь на то, что туристы совершенно не понимают, где находятся. Порой они могут заставить всех скинуться за то, что на 10 минут задержались у достопримечательности. Якобы время на парковке ограниченное. Это неправда. Иногда экскурсоводы предлагают сделать остановку в красивых местах, которых нет в программе, но за это нужно доплатить. Помните, если большинство все-таки на это согласилось, а вы остались сидеть в автобусе и бунтовать, то счет все равно разделят на всех.

В туристических местах можно купить абхазский мед. Он очень знаменит во всем мире и часто банку со сладостями привозят домой как сувенир. Популярен мед, собранный на деревьях, а не на пасеках. Бортничество развито в отдаленных деревнях Абхазии. Только вот под видом ценного яства вам могут продать обычный цветочный мед и распознать это вы никак не сможете. Спрашивайте советов у местных жителей и берите этот продукт на рынках, где покупают продукты все люди каждый день.

Источник фото: Legion-Media

Деньги и жилье

Нужно быть очень внимательным при обмене валюты. Если у вас собой были доллары или евро или другие деньги, меняйте их только в проверенных обменниках, да и там тоже все пересчитывайте. Работник может совершенно случайным образом «забыть» положить вам пару бумажек, сославшись на свою невнимательность, если это вскроется.

С жильем нужно быть особенно аккуратным, предупреждают на портале «Тонкости туризма». В настоящее время появилось много сайтов-обманок с бронированием квартир и апартаментов с предоплатой. Вы отдадите деньги за воздух и по приезде жить вам будет негде.

Источник фото: Legion-Media