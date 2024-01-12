Остатки варенья годятся не только для пирожков: побалуйте домашних вкусным мармеладом

Если у вас в холодильнике застоялось варенье, которое срочно нужно доесть, не спешите использовать его как начинку для пирожков. Лучше попробуйте приготовить вкусный домашний мармелад.

Вам понадобятся:

любое варенье — 200 г,

вода холодная — 200 г,

агар-агар — 10 г.

Агар-агар залейте водой и оставьте на 10 минут. За это время процедите варенье через сито, чтобы избавиться от мелких косточек и ягод.

Влейте разбухший агар-агар в сотейник и поставьте его на слабый огонь. Когда жидкость начнется пузыриться, добавьте варенье. Доведите содержимое до кипения и проварите еще пару минут.

Остывшую массу влейте в силиконовую или любую другую форму. Остудите ее в холодильнике в течение получаса, а после подавайте к чаю, советует Дзен-канал «Сытый папа».

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