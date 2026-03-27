От 160 до 190 км: Петербург создаст велосипедный комфорт к 2029 году

К 2029 году в Санкт-Петербурге общая длина велодорожек вырастет почти на 20% и достигнет 190,8 км, сообщили в Комтрансе. На данный момент она составляет 159,98 км.
Это позволит обеспечить удобное и безопасное перемещение жителей на велосипедах, сообщает "ДП".
На заседании комиссии по безопасности дорожного движения отметили, что из 47 проблемных участков, за которые отвечает Комтранс, работы завершены на 31 объекте.
Там модернизировали светофоры, добавили секции, скорректировали режимы для разделения потоков транспорта и пешеходов, а также установили камеры фиксации нарушений.
Ранее сообщалось о планах построить свыше 11 км новых велодорожек в 2026 году. Развитию велосети второй год подряд способствуют сервисы кикшеринга.