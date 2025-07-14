Остановившийся поезд времени: почему вокзал «Новый Петергоф» больше не обслуживает пассажиров

Таинственная история величественного здания — от убийства генерала до съемок в кино.

Здание вокзала «Новый Петергоф», напоминающее замок из сказки, многие называют шедевром готики. И не зря. Это одно из самых красивых и величественных зданий под Петербургом.

Железная дорога в Петергоф: амбициозный проект

К середине XIX века строительство железных дорог было приоритетным направлением транспортной отрасли. Барон Александр фон Штиглиц задумал построить еще один железнодорожный путь из Петербурга — в Петергоф.

Он сам выбирал архитектора для создания проекта станционных зданий и вокзала в Петергофе и остановился на Николае Бенуа. Перед ним стояла задача построить нечто особенное, при этом технически идеальное.

Вдохновляясь воспоминаниями об участии в реставрации итальянского католического собора в городе Орвието, Бенуа разработал проект постройки в неоготическом стиле.

Как пишет Kudago, то, что получилось, поражало всех прибывающих в Петергоф.

«Это изящное здание открывается взору пассажиров во всем блеске. Над готической колоннадою возвышается на 16 сажен прекрасная башня, которая довершает впечатление», — писали журналисты «Северной пчелы».

Не все задумки воплотились: экономия на шпилях

Бенуа лично контролировал каждую деталь, но не все его задумки воплотились в жизнь. Оконные и дверные переплеты в готическом стиле планировалось сделать из чугуна, но его заменили деревом.

Кроме того, прекрасных шпилей оказалось меньше, чем в проекте: на них просто-напросто отказались выделить средства.

Убийство генерала Мина: трагическая страница

13 августа 1906 года на вокзале прямо на глазах жены, дочери и пассажиров был убит генерал-майор Георгий Мин. Стреляла в него представитель партии эсеров Зинаида Коноплянникова.

Идеален для кино

Гораздо больше вокзал прославился в кино.

Здесь снимали «Кортик», «Гардемарины 4», «Ключи от спальни», «Батальон», «Край», «Хроники российской революции», «Матильда Кшесинская», «Шифр».

Памятник архитектуры

С 2010 года здание вокзала не используется — построены новые пассажирские павильоны, работают автоматизированная система контроля оплаты проезда с турникетами и касса по продаже железнодорожных билетов дальнего следования.

Вокзал сохраняется как памятник архитектуры — он является объектом культурного наследия России федерального значения.