От бобра до японской сливы: самые необычные консервы, которые легально можно купить в России

На подарок мужчине самое то.

Консервы — продукт привычный, но ассортимент на полках давно перестал ограничиваться тушёнкой или шпротами. Сегодня в банке можно встретить и деликатес, и гастрономический эксперимент.

Свиные пятачки

Курганский мясокомбинат выпускает консервы, в которых в желе с чесноком лежат настоящие свиные пятачки. Едят их как закуску под водку, обжаривают на сковороде или даже кладут в сэндвич ради лайков в соцсетях.

Мясо бобра

«Деликатес-дичь» предлагает тушёного бобра, а также варианты посложнее — риет с коньяком и орехами, бобра с томатами или в сырном соусе с грибами. В ту же линейку входят чипсы из медведя и плов с лосем.

Икра из тыквы

Редкая альтернатива привычной кабачковой. Тыквенная версия — лёгкий гарнир к птице или намазка на тост.

Сом в масле

Рыбные консервы известны всем, но сом в банке — экзотика. Жирная рыба с мягким вкусом подойдёт к картошке или хлебу.

Паштет из сарлыка

Алтайский сарлык — местный як, мясо которого усиливают можжевеловыми ягодами. Паштет едят с хлебом, и это лакомство явно не для массового рынка.

Японские сливы умэбоси

Кисло-солёная приправа, популярная в Японии. Её используют для закуски или добавляют в блюда для яркой кислоты.

Коктейльная икра Aperol Spritz

Европейская мода: коктейль в виде желейных капсул. Едят с мороженым, йогуртом или муссами.

Каперсы из сосновых шишек

Маринованные шишки «Алатау» идут как экзотическая закуска или добавка к мясным рагу.

Языки трески

«Меридиан» консервирует нежные кусочки челюсти рыбы. Их кладут в салаты, сэндвичи или едят просто с хлебом.

Щавель

Заводская заправка для щей, знакомая тем, кто сам когда-то закатывал банки с зеленью.

Арбуз маринованный

Банка с кусками сладкой ягоды в маринаде. Едят как закуску или добавляют в салаты.

Мир консервов давно перестал быть скучным: за банкой может скрываться и привычный вкус детства, и неожиданное гастрономическое приключение.