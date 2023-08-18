Городовой / Общество / От этой привычки британцев у россиян глаза на лоб лезут: у нас так грязнули не делают
Эксклюзив
Категории
Общество Спорт Автоновости Город Шоу-бизнес

От этой привычки британцев у россиян глаза на лоб лезут: у нас так грязнули не делают

18 августа 2023 21:30
От этой привычки британцев у россиян глаза на лоб лезут: у нас так грязнули не делают
От этой привычки британцев у россиян глаза на лоб лезут: у нас так грязнули не делают
Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru, фотобанк - pixabay.com

Специфичные представления о гигиене подданных королевства удивляют иностранцев.

Некоторые бытовые привычки англичан шокируют весь мир. Например, то, что каждый третий житель Великобритании стирает постельное белье лишь раз в год.

Такая нечистоплотность может привести к появлению пылевых клещей. Кроме того, у людей могут развиться грибковые инфекции и раздражение кожи.

Примечательно, что раз в 12 месяцев многие подданные королевства стирают и свои джинсы. А вот полотенца обычно отправляют в машинку намного чаще.

40% людей очищают их после каждого использования. А 45 — по истечении пяти дней, пишет «Коммерсант» со ссылкой на результаты исследования компании Hammonds Furniture.

Автор: Айкин Андрей

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru, фотобанк - pixabay.com

🔥
😁
👏
🤔
💩
Мария Ермак
Мария Ермак
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще