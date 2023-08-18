От этой привычки британцев у россиян глаза на лоб лезут: у нас так грязнули не делают

Некоторые бытовые привычки англичан шокируют весь мир. Например, то, что каждый третий житель Великобритании стирает постельное белье лишь раз в год.

Такая нечистоплотность может привести к появлению пылевых клещей. Кроме того, у людей могут развиться грибковые инфекции и раздражение кожи.

Примечательно, что раз в 12 месяцев многие подданные королевства стирают и свои джинсы. А вот полотенца обычно отправляют в машинку намного чаще.

40% людей очищают их после каждого использования. А 45 — по истечении пяти дней, пишет «Коммерсант» со ссылкой на результаты исследования компании Hammonds Furniture.

Автор: Айкин Андрей

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