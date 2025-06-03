Приют для самоубийцы и муза для поэта: история петербургской аптеки, которую воспел в стихах Александр Блок

Вечный вопрос: существует ли аптека из стихотворения или это — собирательный образ?

Строки «Ночь, улица, фонарь, аптека…» знакомы, наверное, каждому, кто хоть немного знаком с русской поэзией. Эти слова Александра Блока из цикла «Пляски смерти» стали символом безысходности и повторяемости жизни.

Но существует ли та самая аптека, вдохновившая поэта на создание этих гениальных строк? Или это всего лишь собирательный образ, плод воображения гения? Споры об этом не утихают до сих пор.

Версия музея: аптека — собирательный образ, но Блок там наверняка бывал

В музее-квартире Блока уверенно говорят, что аптека из стихотворения — это собирательный образ. Тем не менее, сотрудники музея уверены, что Александр Блок, наверняка, бывал в этой аптеке, потому что за три месяца до написания этих строк он со своей женой, Любовью Дмитриевной Менделеевой (дочерью Дмитрия Ивановича Менделеева), переехал в квартиру дома №57 по Офицерской улице (ныне ул. Декабристов). Сейчас, кстати, по этому адресу находится музей-квартира Блока.

Улица Декабристов, дом 27: реальный адрес аптеки Блока?

Данная аптека находилась по адресу ул. Офицерская, д. 27. Хотя недалеко была и другая. Но, все же, считается, что Блок описывал именно ее, так как эта аптека расположена рядом с Крюковым каналом, напротив Мариинского театра. Строки стихотворения, кажется, подтверждают эту версию:

«…Ночь, ледяная рябь канала, Аптека, улица, фонарь».

Как пишет коренной житель Петербурга и блогер Олег Еверзов, эта версия принадлежит профессору Медицинской академии им. И.М. Сеченова В. Карташову. Есть и еще один момент, который указывает на то, что данная аптека та самая.

Спасение самоубийцы: случай, связывающий Блока и аптеку

В 1912 году по Петербургу прокатилась волна самоубийств. Александр Блок стал невольным спасителем одного такого самоубийцы. Матрос пытался утопиться в Мойке из-за какой-то «стервы», повис на парапете.

Поэт его вытащил за руку. И отвел к ближайшей аптеке, которая находилась в доме 27 по улице Офицерской. Этот случай, несомненно, связал имя Блока с этой аптекой.

Аптека-музей: память о Блоке в современной интерпретации

В любом случае, как минимум, нынешний дизайн аптеки (под старину) со стихами и фотографией Александра Блока напоминает жителям о самом поэте, его творчестве и обстановке того времени.

Кстати говоря, аптека позиционирует себя и как музей. Об этом говорит уличная вывеска. Таким образом, аптека на улице Декабристов, дом 27, стала своеобразным памятником Блоку и его поэзии.

Это место, где можно прикоснуться к истории, почувствовать атмосферу Серебряного века и вспомнить великие строки, которые до сих пор трогают сердца читателей.