Сладкий Петербург: где искать самые вкусные конфеты и шоколад, которые покорят вкусовые рецепторы

От рецептов Петра I до современных конфет — путешествие по кондитерскому наследию города на Неве.

В Петербурге можно найти множество кондитерских изделий, которые способны покорить любого сладкоежку. Город на Неве славится не только своей историей и архитектурой, но и богатым выбором вкусных конфет, шоколада, зефира и других сладостей. Стоит разобраться, где искать лучшие лакомства и какие кондитерские изделия стоит попробовать.

Кондитерские фабрики Петербурга: Крупская — известная и массовая

В Петербурге есть несколько кондитерских фабрик, самая известная и самая массовая — это фабрика имени Крупской. Магазины этого производителя разбросаны по всему городу. В них кстати есть продукция и других производителей.

Обычноот фабрики в подарок покупают Особый горький, и знаменитые конфеты «Ленинградские». Они стали классикой и очень популярны у жителей и гостей города.

«Ленинградские» — это конфеты с многолетней историей, которые прочно ассоциируются с Петербургом.

Эксклюзивные сладости: цены и предпочтения петербуржцев

В магазинах можно купить и нашумевшие конфеты «Ильич» и «Президент» по 5000 рублей за килограмм, есть и трюфели по 7500 рублей. Но петербуржцы считают, что это дорого. Цены на эксклюзивные конфеты и шоколад могут быть высокими, что делает их привлекательными для ценителей сладкого и тех, кто ищет необычные подарки.

«Счастье»: красивые сладости с высокими ценами

Как пишет канал «Соло - путешествия», еще в Петербурге часто можно увидеть конфеты и шоколад от известной местной кондитерской «Счастье». Все очень красивое, но цены тоже высокие.

Эта кондитерская известна своим стильным оформлением и оригинальным вкусом, но цены на ее продукцию соответствуют премиум-классу.

Кронштадтская кондитерская фабрика: зефир и пастила на Московском вокзале

В Петербурге на Московском вокзале есть магазинчик Кронштадтской кондитерской фабрики. Делают там зефир и пастилу самых разных видов. Обычно они пользуются популярностью у горожан.

Удобное расположение и широкий ассортимент делают зефир и пастилу от Кронштадтской кондитерской фабрики популярным выбором для путешественников и жителей города.

«Культура»: конфеты и шоколад в знаковых местах

Еще есть новая конфетная фабрика «Культура», которая делает симпатичные конфетки и шоколадки, продают их продукцию в самых знаковых местах: в Эрмитаже, в Манеже, на вокзале.

Продажа продукции в известных местах города делает конфеты от «Культуры» привлекательными для туристов и ценителей изысканных вкусов.

Топ-5 петербургских сладостей: что стоит попробовать и привезти в подарок

А вот топ сладостей из Петербурга, которые любят и знают в России. Этот перечень представляет собой лучшие кондитерские изделия, которые стоит попробовать и привезти в подарок.

Сладости от Купцова Елисеевых: история и традиции

Сладости из магазина Купцов Елисеевых. Здесь продают фирменные сладости, изготовленные по рецептуре кондитера Петра I. В ассортименте — пряники, конфеты в жестяных банках, леденцы ручной работы, оригинальное печенье.

Сладости из магазина Купцов Елисеевых — это история и традиции, сочетающие в себе известные рецепты и высокое качество.

Зефир фабрики «Кронштадтская»: натуральный состав и разнообразие вкусов

Зефир фабрики «Кронштадтская». Сладости отличаются натуральным составом, плотной и воздушной структурой. Среди вкусов — дыня, лимон, груша, мята, кофе.

Зефир от Кронштадтской фабрики — это пример сладости, которая радует не только вкусом, но и качеством ингредиентов.

Кондитерские изделия «Петербургская Коллекция»: премиум-класс и изысканный вкус

Кондитерские изделия фабрики «Петербургская Коллекция». Предприятие работает с 1988 года и выпускает сладости премиум-класса. Среди продукции — трюфели экстра, шоколадные конфеты, мармелад, леденцовая карамель.

Кондитерские изделия от «Петербургской Коллекции» — это изысканный вкус и высокое качество для истинных гурманов.

Конфеты фабрики им. Крупской: классика и узнаваемый вкус

Конфеты фабрики им. Крупской. К ним относятся, например, «Петербургские ночи», «Северная Аврора», «Царские трюфели» в золотой или серебряной стружке, конфеты «Белочка», «Мишка на севере», набор «Руслан и Людмила».

Конфеты от фабрики имени Крупской — это классика и узнаваемый вкус, который знаком многим с детства.

Рекомендации: где искать сладкие подарки в Петербурге

При выборе сладостей в качестве подарка можно ориентироваться на представленный топ-5, а также учитывать предпочтения человека, которому предназначен подарок.

Магазины фабрики имени Крупской предлагают широкий выбор доступных и узнаваемых конфет, в то время как кондитерские изделия «Счастье» и «Петербургская Коллекция» предлагают более эксклюзивные и дорогие варианты. Для тех, кто ищет нечто особенное, стоит заглянуть в магазин Купцов Елисеевых или выбрать зефир от Кронштадтской фабрики.