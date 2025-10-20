Городовой / Общество / Кладбищенские плиты, пасторский дом и светлый камень: маленькие шаги к спасению великой истории Белой кирхи в Молосковицах
Кладбищенские плиты, пасторский дом и светлый камень: маленькие шаги к спасению великой истории Белой кирхи в Молосковицах

Опубликовано: 20 октября 2025 13:30
Global Look Press / Shatokhina Natalia / news.ru

Белая кирха в Молосковицах — редкий и ценный памятник XVII века. Сегодня её руины под угрозой полного разрушения.

Белая кирха — одна из самых старых лютеранских церквей Ленинградской области, построенная в 1632 году, когда эти земли принадлежали Швеции. Расположена она в деревне Молосковицы Волосовского района.

За почти 400 лет здание многое пережило: смену власти, войну, советские годы с разрушениями и переоборудованием. Сегодня это живописные руины, которым угрожает полное исчезновение.

Однако недавно началась активная работа по её сохранению.

Как кирха превратилась в руины

В 1937 году церковь закрыли, использовали под сельский клуб и склад для техники. Во время Великой Отечественной войны колокольня была повреждена, а внутри случился пожар.

В 1990-е крыша исчезла и началось быстрое разрушение здания.

Новый этап — сохранение и консервация

Руины кирхи в 2024 году передали Евангелическо-лютеранской церкви Ингрии. С этого момента стартовал проект по её сохранению.

Весной 2025 года волонтеры устроили субботник, расчистили территорию. Главной задачей — сделать консервацию, чтобы остановить разрушение.

Кирха построена из мягкого белого известняка, который очень быстро разрушается под дождём и снегом.

Местной достопримечательностью считается захоронение российского генерала Александра Веймарна. Рядом, за кладбищем, сохранился бывший дом пастора, он находится в частных руках.

Финансовая поддержка проекта

С июня 2025 года фонд «Внимание» собрал почти полмиллиона рублей на создание проектной документации — архитектурных чертежей и 3D-сканирования кирхи, пишет Фонтанка.

Еще 375 тысяч рублей добавит церковь Ингрии на консервационные и противоаварийные работы. Всего собранные средства почти достигли миллиона рублей.

В сборе приняли участие около пяти тысяч человек через благотворительные билеты, выставки и другие мероприятия.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
