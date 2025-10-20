Пенсия у зумеров: сколько нужно работать, чтобы получить хотя бы 30 тысяч

Все помнят, что пенсия — это не подарок от государства, а результат многолетней работы и накоплений. Но сколько же реально нужно трудиться, чтобы на старости лет получать хотя бы минимум?
Особенно это важно для зумеров — поколения, которое только встает на путь трудовой деятельности.
Пенсионные баллы — что это и откуда они берутся
Размер пенсии в России в 2025 году зависит от так называемых пенсионных баллов (ИПК). Каждый год работодатель платит страховые взносы, которые переводятся в баллы.
За один год можно заработать максимум 10 баллов, но чтобы получить их, нужно иметь годовой доход около 2,7 миллиона рублей — вполне высокая планка для большинства.
Один балл в 2025 году стоит около 143 рублей, и именно от суммы баллов зависит размер пенсии., пишет Абзац.
Сколько лет нужно работать
Для того чтобы получать пенсию около 30 тысяч рублей, потребуется накопить примерно 200 баллов. При максимальном заработке и ежегодном накоплении 10 баллов — это минимум 20 лет работы.
Но в обычной жизни заработки не всегда такие высокие, и тогда срок увеличивается.
Если зарабатывать около 100 тысяч рублей в месяц, то это примерно 4-5 баллов в год. Значит, чтобы накопить пенсию в 30 тысяч, придется работать не меньше 30 лет.
При зарплате ниже, около 20-30 тысяч, пенсия будет совсем скромной, и дотянуть до желаемых 30 тысяч без дополнительных накоплений будет практически невозможно.
Важность официального стажа и накоплений
Государство требует от будущего пенсионера минимум 15 лет официального трудового стажа и 30 баллов, чтобы вообще иметь право на страховую пенсию.
Если этого нет, придется довольствоваться минимальной или социальной пенсией, которая гораздо ниже и вручную рассчитывается по другим правилам.
Зумерам советуют уже сейчас задуматься о своих пенсионных накоплениях и стаже. Чем раньше начнете работать официально и получать баллы, тем выше будет ваша пенсия.
Пропускать время или работать неофициально — значит снижать свои шансы на достойную старость. А молодое поколение предпочитает мини-пенсии.
То есть зумеры копят деньги и увольняются, чтобы передохнуть и вновь устроится на работу. Это плохо отражается на обычной пенсии.
Можно ли купить баллы?
В 2025 году можно докупить пенсионные баллы, если не хватает для выхода на достойную пенсию.
Однако это дорого: один балл стоит около 60 тысяч рублей, и купить можно не более 7,8 балла в год — то есть максимальная покупка обойдется примерно в полмиллиона рублей.
Что делать?
-
Начинать работать официально и максимально долго;
-
Стремиться к максимальному заработку, чтобы получать больше баллов;
-
Планировать дополнительные накопления и добровольные взносы;
-
Контролировать свои пенсионные баллы через госуслуги.
Если суммировать: чтобы получить пенсию в 30 тысяч, зумерам придется работать не меньше 25-30 лет с хорошей официальной зарплатой и думать о дополнительных накоплениях.
Без этого реальная пенсия будет гораздо меньше и не покроет базовых потребностей.