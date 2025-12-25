От покупного фарша отказаться, брать только целую курицу: причины объяснил известный диетолог

Вы уверены, что куриный фарш в лотке такой же безопасный, как свежая курица? После шокирующих исследований Роскачества, обнаружившего в образцах сальмонеллы и другие опасные бактерии, многие задумались.

Врач-диетолог Маргарита Королёва назвала главную причину — нарушение температурного режима, особенно в жару, когда бактерии размножаются молниеносно.

Но проблема не только в этом. Готовый фарш — продукт «повышенного риска» по трем причинам:

Неизвестное происхождение мяса. В него часто идут обрезки с кожи, костей и субпродукты. Контакт с оборудованием. Мясорубки и ёмкости в магазине — дополнительный источник микробов. Кислород. Кислород, активно контактирующий с измельчённым мясом, ускоряет окисление и порчу.

Что же делать? Совет профессионала радикален: откажитесь от готового фарша. Покупайте целую тушку.

Почему целая курица — это выигрыш по всем фронтам?

Безопасность: Вы видите, что именно разделываете. Риск микробного заражения ниже в разы.

Экономия: Целая птица дешевле, чем отдельно грудка, бёдрышки и фарш. Вы получаете всё: филе для котлет, окорочка для запекания, крылья для гриля, кости и кожу для наваристого бульона.

Контроль: Вы сами решаете, какую часть пустить на фарш (скажем, из филе и бедер), а что приготовить иначе. Идеальная утилизация.

Если купили фарш и сомневаетесь?

Единственный способ обезопасить себя — тщательная термическая обработка. Прожаривайте котлеты до полной готовности (сок должен быть прозрачным) или хорошо проваривайте, например, в соусе или супе. А лучше сперва жарить, а потом протушить.

Вывод прост: Потратьте 10 минут на разделку курицы дома — это инвестиция в ваше здоровье, кошелёк и вкусный ужин. Ваши котлеты будут из того мяса, которое вы сами выбрали. А не из того, что было выгодно перемолоть продавцу.