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От померанцевого дерева до императорской усадьбы: что посмотреть в парке Ораниенбаум?

Опубликовано: 7 мая 2025 23:32
Ораниенбаум
От померанцевого дерева до императорской усадьбы: что посмотреть в парке Ораниенбаум?
globallookpress/ Aleksey Smyshlyaev

Красивый парк недалеко от Петербурга просто идеален для прогулок, там можно окунуться в атмосферу имераторских времен.

Ораниенбаум — это красивое место недалеко от Санкт-Петербурга, в городе Ломоносов. Парк находится недалеко от загородного Меншиковского дворца. Название парка переводится с немецкого как «померанцевое дерево». Такое имя усадьбе дал Петр Великий, когда увидел здесь маленькую оранжерею с цитрусовыми растениями.

Как развивался парк и дворцы

После того как Меншиков потерял свое влияние, усадьба перешла к государству. В 1743 году ее подарили будущему императору Петру III. В это время парк стал больше и интереснее: построили «потешную» крепость Петерштадт, а при Екатерине II появился Китайский дворец и Катальная горка, передает Петербург Центр.

Сочетание разных стилей

Парк занимает около 160 гектаров: сначала он был строгим и геометричным, с ровными аллеями и аккуратными клумбами. Но потом, к концу XVIII века, в парке появились более свободные и естественные уголки — так называемый пейзажный стиль. Ораниенбаум делится на несколько частей: Нижний сад и Верхний парк

Ораниенбаум в XIX веке и во время войны

В XIX веке парк принадлежал разным членам императорской семьи. После революции дворцы стали государственными, а во время Второй мировой войны здесь шли тяжелые бои. Несмотря на это, ансамбль сохранился лучше многих других пригородных дворцов Петербурга.

Ораниенбаум сегодня

Сейчас Ораниенбаум постепенно восстанавливают, реставрируют дворцы и парки, открывают музеи. Это отличное место для прогулок и отдыха у Финского залива, где можно увидеть красивые здания, послушать истории из жизни русских императоров и просто насладиться тишиной и свежим воздухом.

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Автор:
Юлия Аликова
Общество
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