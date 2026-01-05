Рождественский кошмар по имени Адольф: как «добрый Санта» тридцать лет наводил ужас на США

Адольф Лауденберг, работавший таксистом и внешне напоминавший добродушного Санта-Клауса, на протяжении трёх десятилетий был одним из самых неуловимых серийных убийц в США. Свои преступления он совершал в рождественские праздники, оставляя на телах жертв сезонные атрибуты.

Лауденберг, чьё детство было омрачено жестокостью матери, выбирал одиноких и уязвимых женщин. Работая таксистом, он втирался в доверие к пассажиркам, а затем душил их подручными предметами. Свою активность он проявлял именно в праздничные дни, что позже дало ему прозвище «Санта-душитель». Иногда он даже оставлял на жертвах рождественские украшения.

Его маскировкой служила внешность доброго старика и кочевой образ жизни на фургоне. Однажды он даже признался в убийствах своей невестке, но полиция тогда не поверила её словам. Раскрыть дело удалось лишь в 2002 году благодаря повторному анализу ДНК с мест преступлений. К моменту ареста в 2003 году ему было 77 лет.

История Лауденберга — жуткий пример того, как травмы детства и ненависть к празднику, ассоциирующемуся с семейным насилием, могут породить монстра. Его образ «доброго Санты» стал идеальной маскировкой, позволившей десятилетиями избегать правосудия и превратившей рождественские дни в кошмар для десятков женщин.