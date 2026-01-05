Не Сестроецкое и не Линдуловская роща: куда поехать за тишиной в Ленобласти

В Карельских лесах появился маршрут, который не найти на туристических картах.

В 2024 году в Ленинградской области открылась новая природная тропа — экотропа «Ярви». Она расположена в Приозерском районе, неподалёку от посёлка Пески, и стала частью масштабного проекта по созданию сети пешеходных маршрутов "Тропа 47".

Название "Ярви" с финского переводится как "озеро", что полностью отражает характер маршрута — путь проходит вдоль нескольких водоёмов среди сосновых холмов.

Маршрут и особенности

Длина тропы составляет около 18 километров. Она имеет форму кольца и проложена по холмистой местности — через сосновые леса, болота и вдоль озёр.

Перепады высот невелики, поэтому маршрут подходит для неспешных прогулок и семейного отдыха. На пути установлены указатели, информационные стенды и деревянные настилы на влажных участках. Есть скамейки, беседки и несколько смотровых площадок.

Интересные объекты на тропе

Одним из узнаваемых элементов маршрута стала смотровая площадка "Гнездо" — деревянная башня, с которой открывается вид на окрестные леса и озёра.

По пути встречаются небольшие арт-объекты, в том числе "музей камней" и "лесная лаборатория", где можно узнать больше о флоре и геологии региона. Тропа создавалась с учётом сохранения естественного ландшафта, поэтому большая часть пути идёт по существующим лесным дорогам и просекам.

Как добраться

Доехать до экотропы можно на автомобиле по трассе А-121 «Сортавала» в сторону Приозерска, затем по указателям на посёлок Пески. Начало маршрута находится рядом с курортом «Ярви», где оборудована парковка и установлен стенд со схемой тропы.

Когда лучше идти

Маршрут открыт круглый год. Весной и осенью стоит учитывать влажные участки, но настилы позволяют проходить их без трудностей.

Летом в окрестностях цветут болотные растения и пушица, а осенью тропа особенно живописна — хвойный лес окрашивается золотистыми оттенками.

Экотропа "Ярви" — одно из немногих мест Ленинградской области, где можно увидеть типичные ландшафты Карельского перешейка: озёра, камовые холмы и хвойные боры.

Здесь нет массового наплыва туристов, а маршрут сочетает природную тишину и минимально необходимую инфраструктуру для комфортной прогулки.