От рекорда 2003-го к снежному ненастью в Петербурге

На следующей неделе в Санкт-Петербурге ожидается снегопад с дождём. В город ворвался циклон, который принес похолодание и неблагоприятную погоду.
Как сообщил главный синоптик городского Гидрометцентра Александр Колесов, тёплые дни с температурой выше +10 °C временно останутся в прошлом.
На следующей неделе днём температура может опуститься до +3…+6 °C, осадки будут включать смесь дождя и снега, а при ухудшении ситуации синоптики оперативно проинформируют.
Напомним, 1 апреля, Петербург обновил рекорд солнечных часов 2003 года — солнце светило 11,8 часа, хотя ночью в Лодейном Поле столбик опустился до -7 °C.
По словам Колесова, изменения погоды будут постепенными, но неизбежными: с конца марта прогнозировали похолодание и снег, а теперь циклоны принесут чередование ненастья с редкими солнечными проблесками и потеплениями.