От вагоновожатых до чиновников: кого вытеснит ИИ в Петербурге

Николай Константинов, специальный представитель губернатора Санкт-Петербурга, выступил за сокращение количества чиновников.
На пресс-конференции «Интерфакс» об искусственном интеллекте его спросили о возможном уменьшении штата на заводах из-за внедрения ИИ.
"Чиновников всегда надо сокращать. Отомрут некоторые специальности: редакторы, корректоры, ИИ делает это лучше. Сократится количество вагоновожатых, а то и полностью их можно заменить на ИИ", — передает его слова 78.ru.
Но, по его словам, возникнут новые сферы, где потребуются люди.
Константинов отметил, что ИИ обеспечит прозрачность документооборота, что поможет сократить бюрократию.