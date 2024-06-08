В Турции есть несколько секретных пляжей: где они находятся, и почему о них никто не знает

Турция славится своими пляжами — они очень чистые, где-то белоснежные, вода прозрачная, теплая, но есть один минус. В таких местах обычно огромное множество туристов, желающих погреть свои косточки на побережье. Подготовили для вас идеальные, секретные места, на которых отдыхающих мало. Вы будете в восторге, побывав там.

Пляж Капуташ

Место можно найти между Кашем и Калканом. Пляж прячется за скалами и отвесными каменными склонами, так что заметить его можно не сразу. Сюда приходят купаться и загорать местные жители и россияне, которые уже не один раз бывали в Турции. Чтобы туда попасть нужно преодолдеть несколько сотен ступеней на лестнице, но это точно того стоит. Песок там золотистый, а вода теплее, чем парное молоко.

Пляж Фетхие

Пляж Кабак находится в нескольких километрах от Фетхие. Это место создано специально для любителей пешего туризма, так как подъехать к нему на автомобиле или даже джипе невозможно. Сначала нужно преодолеть лес, еще и горные тропы. Только потом вы увидите песчаную полоску суши и море лазурного цвета. Многие берут с собой палатки и остаются там на все выходные.

Источник фото: Legion-Media

Пляж Алтынкум

Алтынкум, что в переводе с турецкого означает «Золотой песок», находится в нескольких километрах от Аланьи. Даже несмотря на то, что, казалось бы, он совсем близко к курортам, людей там практически нет. Это идеальное место для съемок баунти, так как более райского уголка вам не найти. Мягкий песок и лазурная вода с невероятной природой создали поистине чудесное место для отдыха.

Пляж Олюдениз

Это настоящая голубая лагуна, цвета неба, которая находится недалеко от Фетхие. Вокруг расположены высокие деревья, леса, холмы. Чтобы туда попасть нужно преодолеть не один километр сложных троп, но если вы решитесь, то точно не пожалеете. Арендовать можно милую лодку и отправиться на ней на рыбалку или просто на морскую прогулку.

Источник фото: Legion-Media

Плака Промонториум

Этот пляж расположен на побережье Ликии и является жемчужиной Эгейского моря. Добраться до него пешим способом или на автомобиле невозможно. Туда привозят туристов исключительно по воде, именно поэтому место такое засекреченное и девственное.

Природа там практически нетронута, песок белоснежный, а воздух чистейший. Конечно, там нет ни лежаков, ни зонтиков, ни кафе. Вы словно попадаете на необитаемый остров, где есть только вы и покой. Полное отсутствие цивилизации. Там даже телефон не ловит, так что вы точно отдохнете от работы и социальных сетей.

Источник фото: Legion-Media