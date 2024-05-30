Отдых в Греции в 2024 году: как добраться, актуальные цены и оплата, лучшие курорты

Греция — это не только древние памятники и уникальная культура, но и удивительное разнообразие природных красот, которые ежегодно привлекают миллионы туристов со всего мира. В 2024 году страна продолжает оставаться одним из самых популярных направлений для отдыха, предлагая путешественникам незабываемые впечатления.
Здесь вы найдете всё: от живописных островов с песчаными пляжами и кристально чистыми водами до насыщенной ночной жизни и превосходных кулинарных удовольствий. Независимо от того, планируете ли вы расслабиться на одном из знаменитых курортов или исследовать богатое культурное наследие страны, отдых в Греции в 2024 году обещает быть насыщенным и разнообразным.
Содержание:
- Лучшие курорты и цены в Греции
- Достопримечательности Греции
- Туристическая виза в Грецию
- Авиаперелеты в Грецию
- Проблемы с картами UnionPay в Греции
7 Лучших Курортов Греции
Остров Крит, Греция
Крит
Крит — крупнейший греческий остров и один из самых больших в Средиземном море. Он расположен южнее остальных курортов Греции и славится своими горными пейзажами, песчаными пляжами и уютными деревнями. Узнайте, чем Крит отличается от других популярных островов, таких как Родос и Корфу.
Кому подходит отдых на Крите
Крит идеально подходит для отдыха в Греции на море. Курорты острова привлекают родителей с детьми, молодежные компании и пары, ищущие романтический отдых. Благодаря разнообразию пляжей и достопримечательностей, здесь каждый найдет что-то для себя.
Город Ханья, Греция
Лучшие курорты Крита
На Крите есть множество курортов, которые пользуются популярностью среди туристов. Среди них выделяются:
- Элунда
- Ретимно
- Ханья
- Агиос Николаос
- Херсониссос
Каждый из этих курортов предлагает свои уникальные особенности и великолепные песчаные пляжи.
Цены на отдых
Крит — одно из самых доступных мест для отдыха в Греции на море. Летом стоимость номера на двоих в отеле 3* недалеко от пляжа начинается от 60 евро за ночь.
Плюсы и минусы Крита
Плюсы:
- Прекрасные пляжи и чистое море
- Античные и средневековые достопримечательности
- Развитая туристическая инфраструктура
- Множество развлекательных центров
Минусы:
- В июле и августе наступает сильная жара
Корфу
Корфу — самый северный из греческих островов, известный своей пышной растительностью и скалистыми горами. Здесь более мягкий климат, чем на юге Греции, что делает его популярным среди состоятельных туристов, пожилых путешественников и семей с детьми.
Остров Корфу, Греция
Лучшие курорты Корфу
На Корфу популярны курорты:
- Барбати
- Калами
- Палеокастрица
- Дассия
- Агиос Гордиос
Молодежь предпочитает курорты Кавос и Сидари.
Цены на отдых
Летом стоимость номера на двоих в отеле 3* недалеко от пляжа начинается от 90 евро за ночь.
Плюсы и минусы Корфу
Плюсы:
- Мягкий климат
- Отличные пляжи
- Роскошные отели
Минусы:
- На побережье бывают комары
Кос
Кос — один из лучших островов для отдыха в Греции. Здесь любят отдыхать молодожены, пенсионеры и семьи с детьми.
Остров Кос, Греция
Лучшие курорты Коса
Туристы предпочитают:
- Камари
- Кардамену
- Псалиди
- Тигаки
- Мармари
- Мастихари
Цены на отдых
Летом стоимость номера на двоих в отеле 3* недалеко от пляжа начинается от 70 евро за ночь.
Плюсы и минусы Коса
Плюсы:
- Чистые песчаные пляжи
- Хорошая экология
- Красивые природные ландшафты
Минусы:
- Мало достопримечательностей
Закинф
Закинф — самый южный из Ионических островов, известный своими ароматами розмарина и сосны. Остров популярен среди молодежи и ценителей экологического туризма.
Остров Закинф, Греция
Лучшие курорты Закинфа
На Закинфе туристы предпочитают:
- Лаганас
- Цивили
- Аликес
- Каламаки
- Василикос
- Аргаси
Цены на отдых
Летом стоимость номера на двоих в отеле 3* недалеко от пляжа начинается от 80 евро за ночь.
Плюсы и минусы Закинфа
Плюсы:
- Чистая морская вода
- Живописные бухты
- Отличные условия для подводного плавания и водных видов спорта
Минусы:
- Меньше исторических достопримечательностей, чем на Крите или Родосе
Халкидики
Полуостров Халкидики славится своими курортами и является центром христианского паломничества благодаря Святому Афону.
Полуостров Халкидики, Греция
Кому подходит отдых на Халкидиках
Халкидики подходят любителям пляжного отдыха, экскурсионного туризма, а также семьям с детьми и молодежи.
Лучшие курорты Халкидик
Популярные курорты включают:
- Ситония
- Кассандра
- Агиос Иоаннис
- Агиос Николас
- Криаритси
- Лагомандра
- Порто Каррас
Цены на отдых
Летом стоимость номера на двоих в отеле 3* недалеко от пляжа начинается от 100 евро за ночь.
Плюсы и минусы Халкидик
Плюсы:
- Отличные пляжи и отели
- Интересные экскурсии
Минусы:
- Долгий трансфер из Салоников
- Мало развлечений для молодежи
Лутраки
Лутраки — знаменитый спа-курорт на юге Греции, известный своими радоновыми источниками и близостью к Афинам.
Город Лутраки, Греция
Кому подходит отдых в Лутраки
Лутраки идеально подходит для семейного отдыха, пожилых туристов и тех, кто хочет совместить отдых на море с лечением.
Цены на отдых
Летом стоимость номера на двоих в отеле 3* недалеко от пляжа начинается от 80 евро за ночь.
Плюсы и минусы Лутраки
Плюсы:
- Близость к Афинам
- Целебные радоновые воды
- Чистое море и хорошие галечные пляжи
Минусы:
- За детскими развлечениями нужно ездить в Коринф и Салоники
Родос
Родос — крупнейший остров архипелага Додеканес, находящийся в 25 милях от побережья Турции.
Остров Родос, Греция
Кому подходит отдых на Родосе
Родос привлекает родителей с детьми, пожилых туристов и любителей экскурсий. Западное побережье идеально для виндсерфинга и кайтсерфинга.
Лучшие курорты Родоса
Популярные курорты включают:
- Фалираки
- Калифея
- Иксия
- Ялиссос
- Линдос
Цены на отдых
Летом стоимость номера на двоих в отеле 3* недалеко от пляжа начинается от 60 евро за ночь.
Плюсы и минусы Родоса
Плюсы:
- Легче переносить летний зной благодаря прибрежным бризам
- Красивое море и спокойный отдых
Минусы:
- Мало песчаных пляжей и лесов
Достопримечательности Греции
Греция знаменита своими древними археологическими памятниками, бесчисленными островами, песчаными пляжами и мягким средиземноморским климатом. Это делает ее одним из главных туристических направлений Европы. Хотя до большинства знаковых мест можно добраться самостоятельно, экскурсии в Греции, стоимостью около 20-25 евро за человека, предлагают отличный способ насладиться историей и красотами страны.
Акрополь, Афины, Греция
Акрополь, Афины
Акрополь — символ Афин и всей западной цивилизации. В центре современного города возвышаются три великолепных храма, датируемых V веком до н.э. Наиболее известный из них — Парфенон, первоначально состоявший из 58 колонн, поддерживающих крышу и украшенных фронтонами и фризом. Археологический променад длиной 2,5 км соединяет Акрополь с Древней Агорой, Римским форумом, Керамейкосом и Храмом Зевса Олимпийского.
Как добраться: Удобнее всего добраться на метро до станций Акрополи, площадь Синтагма или Тиссио. Акрополь работает с 8:00 до 20:00 (зимой до 17:00), понедельник — выходной день. В зимний период действует скидка на билет — 10 евро вместо 20.
Монастыри Метеоры, Фессалия, Греция
Монастыри Метеоры, Фессалия
Монастыри Метеоры — одно из самых необычных мест в Греции, расположенных на гладких каменных скалах Пинда. Включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, шесть из них открыты для посещения. Внутри монастырей можно увидеть старинные иконы и византийские фрески.
Как добраться: Лучше всего ехать на экскурсию на автомобиле. До города Каламбака можно добраться на поезде или автобусе, а затем взять такси до монастырей или доехать на местном автобусе до Кастраки и пешком подняться к монастырям.
Дельфы, Фокида, Греция
Дельфы, Фокида
Дельфы, внесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, были священным местом для древних греков. Они включают руины храмов, театра и стадиона. Археологический музей рядом с Дельфами хранит уникальные находки.
Как добраться: Дельфы находятся в 180 км к северо-западу от Афин. Удобнее всего ехать на автобусе с автовокзала (билет около 14-16 евро). Входной билет стоит 12 евро, зимой действует скидка.
Остров Миконос, Греция
Остров Миконос
Миконос — гламурный остров, известный своими песчаными пляжами и активной ночной жизнью. Город Миконос (Хора) славится белоснежными домами и лабиринтами улиц.
Как добраться: Паромы и катамараны из Афин (порты Пирей и Рафина) доставят вас на остров. Цена билета — от 160 евро в одну сторону, летом — до 220 евро. Время в пути — около 4,5 часов.
Остров Санторини, Греция
Остров Санторини
Санторини — южный вулканический остров Киклад, известный своими живописными видами и потрясающими закатами. Столица Фира сочетает в себе венецианскую и кикладскую архитектуру.
Как добраться: В Санторини есть аэропорт, расположенный в 6 км от Фиры. Паромы из Афин стоят около 60 евро, время в пути — 4 часа. Полеты могут быть дешевле — около 40 евро за полчаса.
Кносский дворец, Крит, Греция
Кносский дворец, Крит
Кносский дворец — главный археологический памятник Крита, связанный с легендой о Минотавре. Это огромное сооружение, напоминающее лабиринт, где можно увидеть древние фрески.
Как добраться: На Крите есть два аэропорта: в Ханье и Ираклионе. Большинство рейсов из России прибывают в Ираклион.
Пляж Навайо, Закинф, Греция
Пляж Навайо, Закинф
Пляж Навайо, известный как «Кораблекрушение», находится на северо-западе Закинфа. Добраться до пляжа можно только на катере. Белоснежные скалы окружают этот живописный пляж.
Как добраться: На Закинф можно прилететь из Афин (время в пути — около 45 минут, цена — около 65 евро) или доплыть на пароме из порта Киллини (9 евро, время в пути — около 1,5 часов).
Акрополь Линдоса, Родос, Греция
Акрополь Линдоса, Родос
Акрополь в Линдосе предлагает потрясающий вид на бухту Святого Петра. Сам Линдос славится своими белоснежными зданиями и улочками, вымощенными галькой.
Как добраться: На Родосе есть международный аэропорт. От аэропорта можно доехать на такси до автовокзала, а затем на автобусе до Линдоса (около часа, билет — около 5 евро).
Крепость Родоса, Греция
Крепость Родоса
Крепость Родоса, также известная как «город рыцарей», включает Дворец Великих Магистров ордена Иоаннитов и другие средневековые постройки.
Как добраться: До исторического центра Родоса можно доехать на автобусе от аэропорта за несколько минут.
Туристическая виза в Грецию
Для поездки в Грецию российским туристам необходимо получить шенгенскую визу через визовые центры Global Visa Center World (GVCW). Рекомендуется подавать документы заблаговременно, так как с увеличением спроса летом процесс получения визы может затянуться. В большинстве случаев консульства выдают однократные визы на заявленный срок поездки, а мультишенгенская виза выдается достаточно редко.
На сайте GVCW подробно описаны правила подачи документов, включая предварительную онлайн-запись и график работы центров в регионах. Туроператоры, такие как PAC Group, предоставляют своим клиентам визовую поддержку, перечисляя все необходимые документы для разных категорий туристов.
Для получения визы необходимо наличие загранпаспорта с действительностью не менее 3 месяцев после окончания поездки. Также требуются распечатанная анкета, финансовые документы (выписки из банка за последние 3 месяца), медицинская страховка с покрытием от 30 тысяч евро и другие документы в зависимости от статуса заявителя (работающий, ИП, пенсионер и т.д.).
Особое внимание стоит уделить оформлению документов для поездки с детьми, включая нотариально заверенное согласие от обоих родителей и повторную сдачу биометрии.
Аэропорт Крит, Греция
Авиаперелеты в Грецию
Россияне могут добраться до Греции с пересадками в различных аэропортах. Например, с 27 июня авиакомпания Air Arabia начала рейсы по маршруту Домодедово – Шарджа – Афины. Билеты на round trip, например, с 12 по 26 июля, стоят около 71,5 тыс. рублей с багажом. Другие варианты маршрутов включают перелеты с пересадками в Белграде, Стамбуле и других городах.
Для поездок на острова, такие как Крит и Корфу, можно воспользоваться рейсами с пересадками в Стамбуле и Афинах. Например, маршрут Москва – Стамбул – Афины – Ираклион с авиакомпаниями «Аэрофлот» и Aegean Airlines стоит около 66,6 тыс. рублей без учета багажа.
Также доступны комбинированные маршруты, включающие перелеты до Бодрума и дальнейшие поездки на паромах до греческих островов Кос, Самос и Родос.
Карты UnionPay
Проблемы с картами UnionPay в Греции
Карты UnionPay российских банков, не попавших под санкции, по-прежнему работают в Греции, однако туристы отмечают случаи отказов в безналичных платежах. Чаще всего проблемы возникают при использовании терминалов в небольших курортных местечках.
Туристы советуют при возникновении проблем попробовать другой POS-терминал или воспользоваться наличными. Большинство российских карт UnionPay позволяют снимать евро в местных банкоматах, и рекомендуется иметь при себе несколько карт от разных банков для обеспечения финансовой безопасности в поездке.
Увеличение возможностей для туристов
Этим летом туроператоры предлагают еще больше возможностей для посещения Греции. Pegas Touristik организует чартерные рейсы в Ираклион из Москвы и других городов, а TEZ TOUR расширяет туры в Грецию с перелетами через Ереван. Туроператор «Пантеон» ведет переговоры о блоках мест на рейсах Air Arabia по маршруту Москва – Шарджа – Афины.
Греция предлагает множество вариантов для семейного отдыха, и благодаря новым предложениям туроператоров путешествие станет еще доступнее и удобнее.
Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru