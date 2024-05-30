Отдых в Греции в 2024 году: как добраться, актуальные цены и оплата, лучшие курорты

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Греция — это не только древние памятники и уникальная культура, но и удивительное разнообразие природных красот, которые ежегодно привлекают миллионы туристов со всего мира. В 2024 году страна продолжает оставаться одним из самых популярных направлений для отдыха, предлагая путешественникам незабываемые впечатления.

Здесь вы найдете всё: от живописных островов с песчаными пляжами и кристально чистыми водами до насыщенной ночной жизни и превосходных кулинарных удовольствий. Независимо от того, планируете ли вы расслабиться на одном из знаменитых курортов или исследовать богатое культурное наследие страны, отдых в Греции в 2024 году обещает быть насыщенным и разнообразным.

Содержание:

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Остров Крит, Греция

Крит

Крит — крупнейший греческий остров и один из самых больших в Средиземном море. Он расположен южнее остальных курортов Греции и славится своими горными пейзажами, песчаными пляжами и уютными деревнями. Узнайте, чем Крит отличается от других популярных островов, таких как Родос и Корфу.

Кому подходит отдых на Крите

Крит идеально подходит для отдыха в Греции на море. Курорты острова привлекают родителей с детьми, молодежные компании и пары, ищущие романтический отдых. Благодаря разнообразию пляжей и достопримечательностей, здесь каждый найдет что-то для себя.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Город Ханья, Греция

Лучшие курорты Крита

На Крите есть множество курортов, которые пользуются популярностью среди туристов. Среди них выделяются:

Элунда

Ретимно

Ханья

Агиос Николаос

Херсониссос

Каждый из этих курортов предлагает свои уникальные особенности и великолепные песчаные пляжи.

Цены на отдых

Крит — одно из самых доступных мест для отдыха в Греции на море. Летом стоимость номера на двоих в отеле 3* недалеко от пляжа начинается от 60 евро за ночь.

Плюсы и минусы Крита

Плюсы:

Прекрасные пляжи и чистое море

Античные и средневековые достопримечательности

Развитая туристическая инфраструктура

Множество развлекательных центров

Минусы:

В июле и августе наступает сильная жара

Корфу

Корфу — самый северный из греческих островов, известный своей пышной растительностью и скалистыми горами. Здесь более мягкий климат, чем на юге Греции, что делает его популярным среди состоятельных туристов, пожилых путешественников и семей с детьми.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Остров Корфу, Греция

Лучшие курорты Корфу

На Корфу популярны курорты:

Барбати

Калами

Палеокастрица

Дассия

Агиос Гордиос

Молодежь предпочитает курорты Кавос и Сидари.

Цены на отдых

Летом стоимость номера на двоих в отеле 3* недалеко от пляжа начинается от 90 евро за ночь.

Плюсы и минусы Корфу

Плюсы:

Мягкий климат

Отличные пляжи

Роскошные отели

Минусы:

На побережье бывают комары

Кос

Кос — один из лучших островов для отдыха в Греции. Здесь любят отдыхать молодожены, пенсионеры и семьи с детьми.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Остров Кос, Греция

Лучшие курорты Коса

Туристы предпочитают:

Камари

Кардамену

Псалиди

Тигаки

Мармари

Мастихари

Цены на отдых

Летом стоимость номера на двоих в отеле 3* недалеко от пляжа начинается от 70 евро за ночь.

Плюсы и минусы Коса

Плюсы:

Чистые песчаные пляжи

Хорошая экология

Красивые природные ландшафты

Минусы:

Мало достопримечательностей

Закинф

Закинф — самый южный из Ионических островов, известный своими ароматами розмарина и сосны. Остров популярен среди молодежи и ценителей экологического туризма.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Остров Закинф, Греция

Лучшие курорты Закинфа

На Закинфе туристы предпочитают:

Лаганас

Цивили

Аликес

Каламаки

Василикос

Аргаси

Цены на отдых

Летом стоимость номера на двоих в отеле 3* недалеко от пляжа начинается от 80 евро за ночь.

Плюсы и минусы Закинфа

Плюсы:

Чистая морская вода

Живописные бухты

Отличные условия для подводного плавания и водных видов спорта

Минусы:

Меньше исторических достопримечательностей, чем на Крите или Родосе

Халкидики

Полуостров Халкидики славится своими курортами и является центром христианского паломничества благодаря Святому Афону.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Полуостров Халкидики, Греция

Кому подходит отдых на Халкидиках

Халкидики подходят любителям пляжного отдыха, экскурсионного туризма, а также семьям с детьми и молодежи.

Лучшие курорты Халкидик

Популярные курорты включают:

Ситония

Кассандра

Агиос Иоаннис

Агиос Николас

Криаритси

Лагомандра

Порто Каррас

Цены на отдых

Летом стоимость номера на двоих в отеле 3* недалеко от пляжа начинается от 100 евро за ночь.

Плюсы и минусы Халкидик

Плюсы:

Отличные пляжи и отели

Интересные экскурсии

Минусы:

Долгий трансфер из Салоников

Мало развлечений для молодежи

Лутраки

Лутраки — знаменитый спа-курорт на юге Греции, известный своими радоновыми источниками и близостью к Афинам.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Город Лутраки, Греция

Кому подходит отдых в Лутраки

Лутраки идеально подходит для семейного отдыха, пожилых туристов и тех, кто хочет совместить отдых на море с лечением.

Цены на отдых

Летом стоимость номера на двоих в отеле 3* недалеко от пляжа начинается от 80 евро за ночь.

Плюсы и минусы Лутраки

Плюсы:

Близость к Афинам

Целебные радоновые воды

Чистое море и хорошие галечные пляжи

Минусы:

За детскими развлечениями нужно ездить в Коринф и Салоники

Родос

Родос — крупнейший остров архипелага Додеканес, находящийся в 25 милях от побережья Турции.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Остров Родос, Греция

Кому подходит отдых на Родосе

Родос привлекает родителей с детьми, пожилых туристов и любителей экскурсий. Западное побережье идеально для виндсерфинга и кайтсерфинга.

Лучшие курорты Родоса

Популярные курорты включают:

Фалираки

Калифея

Иксия

Ялиссос

Линдос

Цены на отдых

Летом стоимость номера на двоих в отеле 3* недалеко от пляжа начинается от 60 евро за ночь.

Плюсы и минусы Родоса

Плюсы:

Легче переносить летний зной благодаря прибрежным бризам

Красивое море и спокойный отдых

Минусы:

Мало песчаных пляжей и лесов

Греция знаменита своими древними археологическими памятниками, бесчисленными островами, песчаными пляжами и мягким средиземноморским климатом. Это делает ее одним из главных туристических направлений Европы. Хотя до большинства знаковых мест можно добраться самостоятельно, экскурсии в Греции, стоимостью около 20-25 евро за человека, предлагают отличный способ насладиться историей и красотами страны.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Акрополь, Афины, Греция

Акрополь, Афины

Акрополь — символ Афин и всей западной цивилизации. В центре современного города возвышаются три великолепных храма, датируемых V веком до н.э. Наиболее известный из них — Парфенон, первоначально состоявший из 58 колонн, поддерживающих крышу и украшенных фронтонами и фризом. Археологический променад длиной 2,5 км соединяет Акрополь с Древней Агорой, Римским форумом, Керамейкосом и Храмом Зевса Олимпийского.

Как добраться: Удобнее всего добраться на метро до станций Акрополи, площадь Синтагма или Тиссио. Акрополь работает с 8:00 до 20:00 (зимой до 17:00), понедельник — выходной день. В зимний период действует скидка на билет — 10 евро вместо 20.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Монастыри Метеоры, Фессалия, Греция

Монастыри Метеоры, Фессалия

Монастыри Метеоры — одно из самых необычных мест в Греции, расположенных на гладких каменных скалах Пинда. Включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, шесть из них открыты для посещения. Внутри монастырей можно увидеть старинные иконы и византийские фрески.

Как добраться: Лучше всего ехать на экскурсию на автомобиле. До города Каламбака можно добраться на поезде или автобусе, а затем взять такси до монастырей или доехать на местном автобусе до Кастраки и пешком подняться к монастырям.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Дельфы, Фокида, Греция

Дельфы, Фокида

Дельфы, внесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, были священным местом для древних греков. Они включают руины храмов, театра и стадиона. Археологический музей рядом с Дельфами хранит уникальные находки.

Как добраться: Дельфы находятся в 180 км к северо-западу от Афин. Удобнее всего ехать на автобусе с автовокзала (билет около 14-16 евро). Входной билет стоит 12 евро, зимой действует скидка.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Остров Миконос, Греция

Остров Миконос

Миконос — гламурный остров, известный своими песчаными пляжами и активной ночной жизнью. Город Миконос (Хора) славится белоснежными домами и лабиринтами улиц.

Как добраться: Паромы и катамараны из Афин (порты Пирей и Рафина) доставят вас на остров. Цена билета — от 160 евро в одну сторону, летом — до 220 евро. Время в пути — около 4,5 часов.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Остров Санторини, Греция

Остров Санторини

Санторини — южный вулканический остров Киклад, известный своими живописными видами и потрясающими закатами. Столица Фира сочетает в себе венецианскую и кикладскую архитектуру.

Как добраться: В Санторини есть аэропорт, расположенный в 6 км от Фиры. Паромы из Афин стоят около 60 евро, время в пути — 4 часа. Полеты могут быть дешевле — около 40 евро за полчаса.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Кносский дворец, Крит, Греция

Кносский дворец, Крит

Кносский дворец — главный археологический памятник Крита, связанный с легендой о Минотавре. Это огромное сооружение, напоминающее лабиринт, где можно увидеть древние фрески.

Как добраться: На Крите есть два аэропорта: в Ханье и Ираклионе. Большинство рейсов из России прибывают в Ираклион.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Пляж Навайо, Закинф, Греция

Пляж Навайо, Закинф

Пляж Навайо, известный как «Кораблекрушение», находится на северо-западе Закинфа. Добраться до пляжа можно только на катере. Белоснежные скалы окружают этот живописный пляж.

Как добраться: На Закинф можно прилететь из Афин (время в пути — около 45 минут, цена — около 65 евро) или доплыть на пароме из порта Киллини (9 евро, время в пути — около 1,5 часов).

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Акрополь Линдоса, Родос, Греция

Акрополь Линдоса, Родос

Акрополь в Линдосе предлагает потрясающий вид на бухту Святого Петра. Сам Линдос славится своими белоснежными зданиями и улочками, вымощенными галькой.

Как добраться: На Родосе есть международный аэропорт. От аэропорта можно доехать на такси до автовокзала, а затем на автобусе до Линдоса (около часа, билет — около 5 евро).

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Крепость Родоса, Греция

Крепость Родоса

Крепость Родоса, также известная как «город рыцарей», включает Дворец Великих Магистров ордена Иоаннитов и другие средневековые постройки.

Как добраться: До исторического центра Родоса можно доехать на автобусе от аэропорта за несколько минут.

Для поездки в Грецию российским туристам необходимо получить шенгенскую визу через визовые центры Global Visa Center World (GVCW). Рекомендуется подавать документы заблаговременно, так как с увеличением спроса летом процесс получения визы может затянуться. В большинстве случаев консульства выдают однократные визы на заявленный срок поездки, а мультишенгенская виза выдается достаточно редко.

На сайте GVCW подробно описаны правила подачи документов, включая предварительную онлайн-запись и график работы центров в регионах. Туроператоры, такие как PAC Group, предоставляют своим клиентам визовую поддержку, перечисляя все необходимые документы для разных категорий туристов.

Для получения визы необходимо наличие загранпаспорта с действительностью не менее 3 месяцев после окончания поездки. Также требуются распечатанная анкета, финансовые документы (выписки из банка за последние 3 месяца), медицинская страховка с покрытием от 30 тысяч евро и другие документы в зависимости от статуса заявителя (работающий, ИП, пенсионер и т.д.).

Особое внимание стоит уделить оформлению документов для поездки с детьми, включая нотариально заверенное согласие от обоих родителей и повторную сдачу биометрии.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Аэропорт Крит, Греция

Россияне могут добраться до Греции с пересадками в различных аэропортах. Например, с 27 июня авиакомпания Air Arabia начала рейсы по маршруту Домодедово – Шарджа – Афины. Билеты на round trip, например, с 12 по 26 июля, стоят около 71,5 тыс. рублей с багажом. Другие варианты маршрутов включают перелеты с пересадками в Белграде, Стамбуле и других городах.

Для поездок на острова, такие как Крит и Корфу, можно воспользоваться рейсами с пересадками в Стамбуле и Афинах. Например, маршрут Москва – Стамбул – Афины – Ираклион с авиакомпаниями «Аэрофлот» и Aegean Airlines стоит около 66,6 тыс. рублей без учета багажа.

Также доступны комбинированные маршруты, включающие перелеты до Бодрума и дальнейшие поездки на паромах до греческих островов Кос, Самос и Родос.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Карты UnionPay

Карты UnionPay российских банков, не попавших под санкции, по-прежнему работают в Греции, однако туристы отмечают случаи отказов в безналичных платежах. Чаще всего проблемы возникают при использовании терминалов в небольших курортных местечках.

Туристы советуют при возникновении проблем попробовать другой POS-терминал или воспользоваться наличными. Большинство российских карт UnionPay позволяют снимать евро в местных банкоматах, и рекомендуется иметь при себе несколько карт от разных банков для обеспечения финансовой безопасности в поездке.

Увеличение возможностей для туристов

Этим летом туроператоры предлагают еще больше возможностей для посещения Греции. Pegas Touristik организует чартерные рейсы в Ираклион из Москвы и других городов, а TEZ TOUR расширяет туры в Грецию с перелетами через Ереван. Туроператор «Пантеон» ведет переговоры о блоках мест на рейсах Air Arabia по маршруту Москва – Шарджа – Афины.

Греция предлагает множество вариантов для семейного отдыха, и благодаря новым предложениям туроператоров путешествие станет еще доступнее и удобнее.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru