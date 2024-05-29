Отдых в Стамбуле в 2024 году: лучшие достопримечательности, пляжи, рестораны и актуальные цены

Турция известна мягким солнцем, вкусными десертами и доступными ценами на пляжный отдых. Благодаря множеству отелей на побережье, отдых в стране стал ещё привлекательнее. Мы подготовили список лучших мест, которые стоит посетить в этой солнечной стране.

Стамбул: перекрёсток Европы и Азии

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Пролив Босфор, Стамбул

Стамбул уникально расположен на границе между Европой и Азией. Это придаёт городу особый блеск, где сочетаются античные руины византийской эпохи и роскошь османских дворцов. Главная достопримечательность Стамбула — пролив Босфор, который делит город на Европейскую и Азиатскую части. Рекомендуется экскурсия по Босфору, чтобы увидеть Стамбул с воды. Город омывают Черное и Мраморное моря, а пляжи здесь делятся на городские и частные.

Популярные пляжи Стамбула

Джаддебостан

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Пляж Джаддебостан

Джаддебостан — самый длинный и популярный пляж на побережье Мраморного моря. Вода здесь прогревается быстро благодаря мелководью. Территория пляжа делится на три зоны: вход в первую стоит 10 лир, две другие — бесплатные.

Плюсы:

Чистота

Живописные виды на Принцевы острова

Минусы:

Удалённость от центра города

Обилие отдыхающих в разгар сезона

Кючюксу

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Пляж Стамбула

Кючюксу находится в азиатской части Стамбула. Это 300 метров прибрежной полосы, разделённой на две части: одна оборудована зонтиками и лежаками, другая — песчаное побережье.

Флория

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Пляж Флория

Пляж Флория расположен на берегу Мраморного моря в 20 км на юго-запад от центра Стамбула. Песчаное побережье длиной 800 м граничит с виллой Ататюрка и каменной насыпью вдоль берега.

Плюсы:

Пологий вход в воду

Песчаное покрытие

Минусы:

Многолюдность

Мусор и цветущая вода

Байкус

Байкус — километровая песчаная зона на берегу Черного моря между деревнями Гюмюшдере и Кысыркая. Этот тихий пляж идеально подходит для семейного отдыха с детьми. Здесь можно арендовать бунгало за 300 лир, вход на пляж стоит от 50 до 150 лир.

Недостатки:

Запрет на принесение собственных закусок

Дорогая и часто невкусная еда в местных ресторанах

Далия

Пляж Далия на Черном море — это бухта в форме подковы с широкой полосой песка и зелёными лужайками. Место отличается красивыми пейзажами, скалами и невысокими холмами. Здесь можно почитать книжку, поиграть в волейбол, покататься на каноэ или катамаране. Местный ресторан предлагает вкуснейшие рыбные блюда и завтраки.

Мошенничество в Стамбуле: Как не стать жертвой

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Турецкая Лира

Стамбул, как и любой популярный туристический город, полон мошенников, охотящихся на туристов. Мы собрали для вас самые распространенные схемы мошенничества в Стамбуле, чтобы вы были готовы к ним и не попались на уловки.

Известные схемы мошенничества

Чистильщик обуви

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Чистильщик обуви в Стамбуле

Одна из старейших и самых известных схем. Чистильщик обуви роняет щетку, и вы, помогая ему, поднимаете её. В благодарность он предлагает почистить вашу обувь, а затем требует за услугу 50 лир и более.

Как избежать: Никогда не поднимайте ничего с земли, будь то щетка, кошельки или деньги.

Случайный друг и разводка в клубе/баре

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Бар в Стамбуле

Во время прогулки к вам подходит дружелюбный человек, который рассказывает, что у него есть связи с вашей страной, и предлагает пойти в бар или клуб. Там вас заставят купить дорогие напитки и предъявят огромный счет. В некоторых случаях мошенники угрожают расправой.

Как избежать: Не заводите разговоры с незнакомцами на улице.

Лиры превращаются в евро

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Меню кафе в Стамбуле

В ночных заведениях вам могут предоставить меню с нормальными ценами, но для оплаты использовать меню с завышенными ценами в евро вместо лир. Бывает, что в меню не указана валюта, и после заказа выясняется, что цены указаны в евро.

Как избежать: Избегайте сомнительных заведений. При заказе уточняйте цены и делайте фото меню.

Продавцы мороженого

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Продавец мороженого в Стамбуле

На улице Истикляль продавцы мороженого устраивают шоу и называют одну цену, но после требуют вплоть до 50 лир, показывая табличку с ценами на турецком.

Как избежать: Не покупайте мороженое с шоу, наблюдайте за другими.

Волонтеры общественных организаций

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Логотип UNICEF

На улице Истикляль вас могут остановить люди, представляющиеся волонтерами Красного Креста или UNICEF, и просить пожертвования.

Как избежать: Сразу отказывайтесь от общения с такими «волонтерами».

Обман в такси

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Такси в Стамбуле

Таксисты могут менять купюры при оплате, например, 50 лир на 20 лир.

Как избежать: Проговаривайте сумму и пересчитывайте деньги на глазах у водителя. Лучше расплачиваться без сдачи и избегать наличных расчётов.

Непрошенные гиды

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Туристы около собора Святой Софии в Стамбуле

Рядом с туристическими достопримечательностями к вам может подойти человек, который будет рассказывать о месте, а затем потребует плату за свои услуги.

Как избежать: Не вступайте в разговоры с незнакомцами или притворитесь, что не понимаете язык.

Если вы всё же стали жертвой мошенников, звоните в полицию по номеру 155 (единый номер по всей стране) или в туристическую полицию Стамбула — (0212) 5274503. Полицейских также можно найти на улице Истикляль.

Соблюдайте осторожность и будьте внимательны, чтобы ваш отдых в Стамбуле прошёл без неприятных инцидентов.

Лучшие рестораны Стамбула: гастрономическое путешествие с видом на город

Мясной ресторан Nusr-et Steakhouse

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Ресторан Nusr-et Steakhouse в Стамбуле

Nusr-et Steakhouse – это сеть современных турецких стейк-хаусов с филиалами в Дубае, Абу-Даби, Дохе, Майами, Нью-Йорке и на острове Миконос. В Стамбуле шесть ресторанов Нусрет расположены в европейской части города. Один из самых популярных находится в районе Etiler. Ресторан известен благодаря интересному жесту шеф-повара при подаче блюд, который стал вирусным в Интернете.

Популярные блюда:

Даллас стейк

Асадо

«Золотой томагавк»

Ресторан с панорамным видом - Beyti Florya

Beyti Florya — старейший ресторан Стамбула, расположенный в элитном районе недалеко от аэропорта Ататюрка. Ресторан имеет три открытые террасы и около 10 залов, оформленных в османском стиле.

Особенности:

Отсутствие меню в интернете

Бронирование столиков заранее

Заведение турецкой кухни - Gunaydin

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Бистро Gunaydin в Стамбуле

Gunaydin — сеть заведений традиционной турецкой кухни, существующая на рынке более 35 лет. Включает в себя более 15 мясных стейк-хаусов, около 20 ресторанов-кебаб и несколько бистро.

Рекомендуемые блюда:

Рибай стейк

Ти Боун стейк

Говяжьи ребрышки

Ресторан с красивым видом - Mürver Restaurant Karaköy

Mürver Restaurant расположен в отеле Novotel в районе Каракёй. В ресторане уютная терраса с баром и открытая кухня, позволяющая наблюдать процесс приготовления блюд.

Популярные блюда:

Осьминог на гриле

Тушёный ягнёнок

Вырезка из говядины

Ресторан японской кухни - Zuma İstinye

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Блюдо в ресторане Zuma İstinye в Стамбуле

Zuma İstinye — сеть ресторанов японской кухни с филиалами в Лондоне, Гонконге, Дубае, Риме и других городах. В Стамбуле ресторан расположен в торговом центре İstinye.

Особенности:

Блюда из свежих морепродуктов

Вегетарианское меню

Мишленовский ресторан - Neolokal Beyoğlu

Neolokal Beyoğlu — мишленовский ресторан современной турецкой кухни, расположен в европейской части города, недалеко от Галатской башни и улицы Истикляль.

Рекомендуемые блюда:

Мясо ягнёнка

Блюда из рыбы

Хумус с апельсином

Рыбный ресторан - MEOS Balık

MEOS Balık — один из лучших рыбных ресторанов Стамбула, расположен на набережной в районе Флорья. Главным направлением ресторана являются блюда из рыбы и морепродуктов.

Популярные блюда:

Креветки на гриле

Кальмары в панировке

Жареный осьминог

Ресторан с панорамным видом - 360 Istanbul

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Ресторан 360 Istanbul в Стамбуле

360 Istanbul — ресторан на смотровой площадке с панорамным видом на город. Концепция заведения включает питание, атмосферу, развлечения и интерьер.

Рекомендуемые блюда:

Ризотто с шафраном

Нью-Йоркский стейк

Трюфельный бургер

Ресторан с видом на Босфор - Vogue Restaurant

Vogue Restaurant — ресторан с современными гастрономическими изысками и панорамным видом на пролив Босфор. В ресторане есть стильный главный зал, лаундж и барная зона.

Рекомендуемые блюда:

Утка по-пекински

Босфорский окунь

Тирамису

Ресторан с лучшим видом - Sunset Grill & Bar

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Ресторан Sunset Grill & Bar в Стамбуле

Sunset Grill & Bar — ресторан японской, средиземноморской и турецкой кухонь, обладатель международных наград, включая Michelin Service Award 2023. Расположен на возвышенности в парке Улус.

Популярные блюда:

Тартар из краба

Жареный норвежский лосось

Баранина в таджине

Итальянский ресторан - Cipriani

Cipriani — роскошный ресторан итальянской кухни в районе Нишанташи. Сеть ресторанов является семейным бизнесом и включает филиалы в Дубае, Абу-Даби, Монте Карло, Нью-Йорке и Венеции.

Рекомендуемые блюда:

Карпаччо Ала Чаприани

Пицца с черным трюфелем

Ризотто с пряностями

Ресторан высокой кухни - IST TOO в Shangri-La Istanbul

IST TOO в Shangri-La Istanbul — мишленовский ресторан высокой кухни с изысканным интерьером. Ресторан предлагает блюда турецкой и международной кухни.

Рекомендуемые блюда:

Кебаб и пиде

Суши

Турецкий кофе с профитролем

Главные достопримечательности Стамбула: куда сходить и что посмотреть

1. Собор Святой Софии

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Собор Святой Софии в Стамбуле

Собор Святой Софии — главный храм Константинополя, ныне символ Стамбула. Построенный в 537 году, он стал свидетелем множества исторических событий. Собор впечатляет своей красотой и величием и стоит в одном ряду с такими мировыми достопримечательностями, как Нотр-Дам-де-Пари и собор Святого Петра.

2. Голубая мечеть

Построенная в XVII веке, Голубая мечеть является одной из самых красивых и значимых мечетей Стамбула. Она была возведена по приказу султана Ахмеда I после поражения в войне с Австрией, чтобы умилостивить Аллаха.

3. Мечеть Сулеймание

Мечеть Сулеймание имеет особое значение для турок, так как здесь покоится султан Сулейман, его жена Хюррем и дочь Михримах. Архитектурный комплекс включает бани, библиотеку, больницу и обсерваторию.

4. Мечеть Чамлыджа

Одна из крупнейших мечетей Турции и мира, мечеть Чамлыджа вмещает более 60 тыс. человек. Несмотря на её недавнее строительство, мечеть впечатляет своим размахом и грандиозностью.

5. Бухта Золотой Рог

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Бухта Золотой Рог в Стамбуле

Бухта Золотой Рог — одно из самых красивых и узнаваемых мест Стамбула. Здесь была основана древнеримская колония Византий, впоследствии ставшая Константинополем. Сегодня это популярное место для прогулок и экскурсий.

6. Пролив Босфор

Пролив Босфор разделяет Стамбул на европейскую и азиатскую части. Возникший менее 10 тысяч лет назад, он стал важной экономической артерией и сегодня привлекает туристов своими живописными видами.

7. Дворец Долмабахче

Построенный по приказу султана Абдул-Меджида I, дворец Долмабахче впечатляет своей роскошью и стоимостью. С 50-х годов прошлого века дворец функционирует как музей.

8. Дворец Топкапы

Главный султанский дворец до XIX века, Топкапы был резиденцией султанов Османской империи. Сегодня это один из самых популярных музеев Стамбула, привлекающий миллионы посетителей ежегодно.

9. Музей современного искусства

Музей современного искусства «Истанбул Модерн» представляет работы выдающихся деятелей искусства XX–XXI веков. Здесь можно увидеть творения как турецких, так и зарубежных мастеров.

10. Крепость Румелихисар

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Крепость Румелихисар в Стамбуле

Построенная в 1452 году для подготовки к взятию Константинополя, крепость Румелихисар сегодня является музеем и местом проведения культурных мероприятий.

11. Крепость Едикуле

Построенная после захвата Константинополя, крепость Едикуле использовалась как тюрьма и таможенный пункт. Сегодня здесь планируется завершить реставрацию и вернуть крепости её первоначальный облик.

12. Церковь Святой Ирины

Церковь Святой Ирины, построенная в IV веке, является одним из древнейших храмов Стамбула. Она сохранила большинство оригинальных архитектурных элементов и сегодня функционирует как музей.

13. Парк «Миниатюрк»

В парке «Миниатюрк» представлены миниатюры известных памятников архитектуры Турции и других стран. Это отличный способ увидеть главные достопримечательности Стамбула в уменьшенном варианте.

14. Акведук Валента

Акведук Валента, построенный в IV веке, является важным памятником архитектуры и символом Стамбула. Его длина составляет 971 метр.

15. Галатская башня

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Галатская башня в Стамбуле

Построенная в XIV веке, Галатская башня является одной из самых узнаваемых достопримечательностей Стамбула. С её вершины открывается потрясающий вид на город.

16. Дворец Бейлербейи

Летняя резиденция османских султанов, дворец Бейлербейи впечатляет своей архитектурой и роскошью. Сегодня это музей, открытый для посетителей.

17. Парк Гюльхане

Парк Гюльхане — один из старейших парков Стамбула, расположенный рядом с дворцом Топкапы. Здесь можно насладиться прогулками и видами на Босфор.

18. Египетский базар

Египетский базар — один из крупнейших крытых рынков Стамбула, где можно купить специи, сладости и сувениры.

19. Капалы Чарши

Капалы Чарши, или Большой базар, — один из старейших и крупнейших крытых рынков мира. Здесь можно найти практически всё: от ювелирных изделий до ковров.

20. Истикляль

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Улица Истикляль в Стамбуле

Улица Истикляль — одна из самых популярных улиц Стамбула, известная своими магазинами, ресторанами и кафе.

21. Площадь Таксим

Площадь Таксим — сердце современного Стамбула, популярное место для прогулок и встреч.

22. Девичья башня

Девичья башня, расположенная на острове посреди Босфора, является одной из самых романтичных достопримечательностей Стамбула.

23. Крытый базар Арста

Крытый базар Арста — место для покупки традиционных турецких товаров и сувениров.

24. Принцевы острова

Принцевы острова — архипелаг в Мраморном море, популярное место для однодневных поездок и отдыха.

25. Мечеть Рустема Паши

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Мечеть Рустема Паши в Стамбуле

Мечеть Рустема Паши, построенная в XVI веке, известна своими изысканными изразцами и архитектурой.

26. Музей мозаик

Музей мозаик — место, где можно увидеть уникальные византийские мозаики и фрески.

27. Улица Багдад

Улица Багдад — одна из самых престижных и дорогих улиц Стамбула, известная своими магазинами и ресторанами.

28. Музей Садберк Ханым

Музей Садберк Ханым — частный музей, посвящённый османскому искусству и культуре.

29. Музей игрушек

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Музей игрушек в Стамбуле

Музей игрушек в Стамбуле — уникальное место, где представлены игрушки со всего мира.

30. Мечеть Ортакёй

Мечеть Ортакёй, расположенная на берегу Босфора, известна своим красивым фасадом и видом на пролив.

31. Дворец Йылдыз

Дворец Йылдыз — одна из резиденций османских султанов, окружённая красивым парком.

32. Парк Эмирган

Парк Эмирган — один из крупнейших парков Стамбула, известный своими тюльпановыми фестивалями.

33. Музей Пера

Музей Пера — музей искусств, где представлены произведения турецких и зарубежных художников.

34. Водохранилище Базилика

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Водохранилище Базилика в Стамбуле

Водохранилище Базилика — подземное сооружение византийской эпохи, впечатляющее своими масштабами и архитектурой.

35. Цистерна Феодосия

Цистерна Феодосия — ещё одно подземное водохранилище византийского времени, которое стоит посетить.

Шоппинг в Стамбуле: Районы, Улицы и Товары

Введение

Благодаря выгодному расположению и богатому историческому наследию, Стамбул не только туристический центр, но и одна из европейских столиц шоппинга. Город предлагает множество бутиков, торговых центров и шопинг-районов, где можно найти как вещи мировых брендов, так и качественные турецкие товары. Многие известные фирмы открывают фабрики в Стамбуле, что позволяет покупать оригинальные вещи по доступным ценам.

Что купить в Стамбуле

Турецкая одежда

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Магазин ковров в Стамбуле

Турецкая одежда славится высоким качеством и экспортируется в многие европейские города. В Стамбуле можно найти и другие уникальные товары:

Ковры: Покупка ковра в Стамбуле – это целая традиция. В магазинах часто предлагают чай и рассказывают об истории коврового искусства. Выбор ковров включает турецкие, индийские и китайские изделия, а цены часто можно снизить в ходе переговоров. Антиквариат: Антикварные лавки Стамбула предлагают старинные книги, ювелирные изделия, мебель и сервизы. Учтите, что вывоз антиквариата старше 100 лет из Турции запрещен, поэтому избегайте сомнительных продавцов. Ювелирные изделия: Стамбул предлагает широкий выбор украшений из серебра и золота. Всегда проверяйте наличие штампа на изделиях для подтверждения их подлинности. Книги: Любителям старинных изданий стоит посетить улицы Чукурджума, Файк Паса Сокак и Кукуркума Каддеси. Главный книжный центр – базар Сахафлар. Посуда: Турецкая фаянсовая посуда славится качеством с XVI века. Керамика продается на каждом базаре, а цены варьируются в зависимости от сложности изделия.

Лучшие районы и улицы для шоппинга

Зейтинбурну

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Район Зейтинбурну в Стамбуле

Зейтинбурну – промышленный район с многочисленными фабриками и аутлетами. Здесь лучше всего покупать изделия из кожи и меха, такие как дубленки, шубы и кожаные куртки. Один из крупнейших аутлетов – торговый центр «Оливиум».

Недостаток: неудобное расположение, требующее нескольких часов на дорогу из центра города.

Османбей

Османбей – популярный район для покупок по низким ценам. Здесь представлены женская, мужская и детская одежда, украшения, аксессуары и электроника. Также можно заказать пошив одежды на заказ.

Лалели

Лалели – любимое место российских туристов с множеством вывесок и продавцов, говорящих по-русски. Здесь можно найти одежду, нижнее белье и аксессуары. Учтите, что многие лавки продают товары только оптом.

Мертер

Мертер предлагает качественную местную продукцию по заводским ценам. Здесь популярны бутики с вечерними платьями и элементами гардероба для взрослых и детей.

Недостаток: отсутствие русскоговорящих продавцов.

Нишанташи

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Район Нишанташи в Стамбуле

Нишанташи – район элитных товаров, часто называемый турецким Миланом. Здесь расположены бутики европейских брендов, ювелирные магазины с авторскими изделиями из золота и серебра.

Фатих

В Фатихе находится крытый рынок Хорхор, представляющий более 200 торговых лавок с антиквариатом. Здесь можно найти фарфоровую посуду, статуэтки, картины и часы. Рынок работает ежедневно, но лучше посещать его в будние дни.

Галата

Район Галата и улица Истикляль предлагают недорогие вещи, обувь, аксессуары, косметику и сладости. Улица Истикляль популярна среди туристов и местной молодежи благодаря множеству магазинов и ресторанов.

Багдат Джадеси

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Улица Багдат Джадеси в Стамбуле

Элитная улица в азиатской части Стамбула, недалеко от набережной Бостанджи. Здесь расположены бутики дорогих брендов и торговый центр Boyner с приемлемыми ценами.

Система Tax Free и сезонные распродажи

Стамбул предлагает систему Tax Free, позволяющую вернуть часть суммы на чеке. Выбирайте магазины с соответствующей табличкой, попросите чек и заполните анкету для возврата средств на таможне в аэропорту.

Распродажи и скидки

Самое выгодное время для покупок – осенне-зимний период. Распродажи начинаются с конца декабря и продолжаются до апреля, достигая скидок до 70%. Летние распродажи начинаются в конце июля.

Фестиваль шоппинга

Ежегодно в Стамбуле проводится фестиваль шоппинга, на котором можно купить одежду и украшения со скидками, посетить модные показы и принять участие в конкурсах. Фестиваль длится от 14 до 40 дней и проходит в конце весны или начале лета.

Валюта в Турции

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Банкоматы в Стамбуле

Для поездки в Турцию важно знать, какую валюту лучше взять с собой. После отключения банковских карт от мировой финансовой системы ситуация стала сложнее, но несколько вариантов оплаты все еще доступны:

Наличные доллары или евро. Обменять их на лиры в обменниках всегда выгоднее, чем рубли. Курс в мае 2024 года показывает, что обмен рублей также возможен, но менее выгоден. Банковская карта UnionPay. Карты этой платежной системы работают не везде, только в определенных банкоматах и с комиссиями. Переводы через сервис «Золотая Корона». Позволяет переводить рубли в лиры. Открытие счета в турецком банке. Получение карты MasterCard, не подпадающей под санкции, является лучшим вариантом для безограниченного использования по всему миру.

Сколько стоят авиабилеты в Стамбул в 2024 году?

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Аэропорт Стамбула

Авиасообщение с Турцией активно, множество рейсов из России делают полеты доступными. Цены на билеты варьируются от 5000 рублей зимой до 12 000–15 000 рублей в среднем за прямой рейс из Москвы. Путевки в Стамбул начинаются от 80 000 рублей на двоих на 7–8 ночей.

Цены на достопримечательности в Стамбуле

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Дворец Долмабахче в Стамбуле

В 2024 году стоимость посещения главных достопримечательностей Стамбула может показаться высокой:

Базилика Цистерна — 600 лир до 18:30, после 1000 лир

Галатская башня — 30 евро

Дворец Долмабахче — 1050 лир

Археологический музей — 15 евро

Крепость Румели — 6 евро

Рекомендуется приобрести Museum Pass Istanbul за 105 евро, дающий доступ к музеям и дворцам на 5 дней.

Цены на экскурсии в Стамбуле

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Пролив Босфора в Стамбуле

Экскурсии в Стамбуле можно заказать онлайн, чтобы избежать наценок. Примеры цен на популярные экскурсии:

Путешествие по Золотому Рогу и Босфору — €15 с человека

Обзорная экскурсия «Стамбул с харизмой» — €155 за экскурсию до 4 человек

Шоу дервишей — €25 с человека

Вечерний круиз по Босфору — €45 с человека

Транспорт в Стамбуле

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Метро в Стамбуле

Общественный транспорт в Стамбуле хорошо развит. Рекомендуется использовать Istanbulkart для экономии и удобства:

Проезд в метро, трамвае, автобусе, фуникулере — 13-17.7 лир по карте

Паром до Принцевых островов — 45-80 лир по карте

Такси также доступно, но лучше пользоваться общественным транспортом из-за частых проблем с таксистами.

Аренда авто в Стамбуле

Аренда авто в Стамбуле не рекомендуется из-за сложного трафика и проблем с парковкой. Но если планируется роудтрип, аренда авто выгодна и удобна. Цены на авто за 4 дня стартуют от €80.

Как добраться из аэропорта Стамбула в город?

Автобусы Havaist — 204 лиры из основного аэропорта и 121 лиру из Сабихи. Такси — средняя стоимость до площади Таксим составляет 1000 лир. Метро — 17.3 лир за проезд по карте, с пересадкой на линию M2 до центра Стамбула.

Цены на жилье в Стамбуле

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Отель Manesol в Стамбуле

Стоимость проживания в Стамбуле варьируется в зависимости от сезона:

Гостиница без звезд — 2000-3500 рублей

Отель 3 звезды — 2500-3800 рублей

Отель 4 звезды — 4500-5000 рублей

Отель 5 звезд — 7000-8500 рублей

Хостел — 900-1000 рублей

Квартира с Airbnb — 3500-5000 рублей

Цены на продукты в супермаркетах Стамбула (на 2024 год):

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Супермаркет в Стамбуле

Вода, 1.5 л — 13 лир

Кока-кола, 1.5 л — 33 лиры

Яйца, 10 шт. — 70-90 лир

Макароны, 500 гр — 16 лир

Филе лосося, 1 кг — 500 лир

Айран, 200 мл — 6.5 лир

Сникерс — 18 лир

Авокадо — 30 лир

Местное пиво, 0.5 л — 50 лир

Цены в кафе Стамбула (на 2024 год):

Омлет или бенедикт — 150-170 лир

Капучино или латте — 100-120 лир

Фильтр-кофе — 70-80 лир

Десерт — 100-130 лир

Комбо с Биг Маком — 160 лир

Балык экмек — 120 лир

Шаверма или кебаб — от 150 лир

Чечевичный суп — 100 лир

Стамбул — это уникальный город, сочетающий богатое историческое наследие и современные удобства, что делает его идеальным местом для путешествий. Визиты к знаковым достопримечательностям, таким как Собор Святой Софии, Голубая мечеть, и Дворец Топкапы, позволят вам окунуться в прошлое великой Османской империи. Наслаждение местной кухней, от турецких деликатесов до международных блюд, добавит вашему отдыху особую изюминку.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru