Отдых в Тунисе 2024: лучшие курорты, достопримечательности и советы для туристов

Тунис — это страна, где каждый найдет что-то для себя. Великолепные белоснежные пляжи, теплое море, яркое солнце и потрясающая природа создают идеальные условия для незабываемого пляжного отдыха.

Но Тунис — это не только море и солнце. Это страна с богатой историей и культурным наследием, которое манит путешественников со всего мира. Здесь можно прогуляться по древним руинам Карфагена, исследовать загадочные катакомбы Сусса, насладиться живописными видами Атласских гор и почувствовать дыхание истории в амфитеатре Эль-Джем. В этой статье мы расскажем вам о лучших местах страны, которые стоит посетить, чтобы ваше путешествие стало по-настоящему незабываемым.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Пляж в Тунисе

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Тунис привлекает туристов чистейшими пляжами, теплым морем и ярким солнцем. Но помимо пляжного отдыха, эта страна предлагает множество уникальных достопримечательностей. Здесь вы найдете старинные города, музеи, пустыни, местное население и величественные храмы, которые позволят вам погрузиться в атмосферу Туниса. Мы подобрали для вас 14 мест, которые обязательно стоит посетить.

1. Карфаген

Не пропустите величественный Карфаген, расположенный в пригороде Туниса. Хотя от древнего города остались лишь руины, они прекрасно передают атмосферу былого величия. Раскопки продолжаются, и археологи постоянно находят новые артефакты, раскрывающие тайны Карфагена. Весной, когда цветет мимоза и жасмин, прогулки по Карфагену станут незабываемыми.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Карфаген, Тунис

2. Национальный музей Бардо

Музей Бардо в Тунисе хранит тысячи артефактов, некоторые из которых насчитывают более 3000 лет. Посещение музея может занять несколько часов, но это стоит того. Каждый зал музея погружает в историю и культуру страны.

3. Город Дугга

Дугга — один из древнейших городов Туниса, который сейчас представляет собой руины. Тем не менее, многие элементы города, включая храмы и площади, сохранились в первозданном виде. Здесь можно увидеть следы древних колесниц на дорогах, которым более 1000 лет.

4. Пустыня Сахара

Сахара — одна из главных причин для посещения Туниса. Эта бескрайняя пустыня поражает своей атмосферой, бархатным песком и маленькими оазисами. Особенно красиво здесь на закате, когда температура становится комфортной для прогулок.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Пустыня Сахара

5. Катакомбы в Суссе

Катакомбы в Суссе — это древние подземные лабиринты протяженностью более 5000 метров. Они использовались христианами для проведения секретных служб и укрытия от римлян. Сегодня катакомбы являются популярным туристическим маршрутом.

6. Город Матмата

Матмата — уникальный город, где местные жители, берберы, живут в пещерах, вырытых в меловых горах. Прогулка по городу и общение с местными жителями позволят вам лучше понять их культуру и традиции.

7. Медина в Тунисе

Медина — это старинная часть города, окруженная каменной стеной с арочными воротами. Вокруг Медины расположены уютные базары, где можно купить сувениры ручной работы. Здесь сливаются воедино турецкий, персидский, испанский и арабский стили.

8. Амфитеатр в Эль-Джеме

Амфитеатр в Эль-Джеме напоминает римский Колизей и является одной из главных достопримечательностей Туниса. Вы можете прогуляться по огромному комплексу, спуститься в подземные ходы или подняться на скамейки для зрителей.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Амфитеатр в Эль-Джеме

9. Крепость Келибия

Крепость Келибия, расположенная на высоком мысе, была построена еще до нашей эры. Несмотря на свой возраст, крепость прекрасно сохранилась. С нее открывается потрясающий вид на окрестности, особенно на закате.

10. Зоопарк Фригия

Зоопарк Фригия — это огромный парк, где дикие животные живут в естественной среде. Здесь вы сможете наблюдать за львами, тиграми и другими животными на открытых пространствах. Зоопарк особенно понравится детям.

11. Атласские горы

Атласские горы, протянувшиеся вдоль побережья, предлагают уникальную возможность насладиться первозданной природой. Здесь обитают редкие виды животных и растений, а сами горы поражают своей красотой.

12. Синагога Эль-Гриба

Синагога Эль-Гриба на острове Джерба — это древний религиозный комплекс с богатой историей и множеством легенд. Посещение синагоги позволит вам узнать больше о еврейской культуре и религии.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Синагога Эль-Гриба

13. Остров Джерба

Джерба — это остров с чистейшими песчаными пляжами и теплым морем. Здесь вы найдете оливковые рощи, фермы с финиками и гостеприимных местных жителей. Остров идеально подходит для спокойного отдыха.

14. Озеро Шотт-эль-Джерид

Озеро Шотт-эль-Джерид в пустыне Сахара известно своими "розами пустыни" — минералами, напоминающими цветы. Озеро может несколько раз в год полностью высыхать и вновь наполняться водой, создавая удивительные пейзажи.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Паспорт

Россиянам, планирующим поездку в Тунис, необходимо учитывать следующие правила въезда:

Загранпаспорт: Паспорт должен быть действителен не менее трех месяцев с момента въезда в Тунис. Безвизовый режим: Виза не требуется для пребывания до 90 дней. Если поездка длится дольше, необходимо оформить визу в Посольстве. Миграционная карта: По прибытии необходимо заполнить миграционную карту. Декларация о здоровье: Перед вылетом необходимо заполнить онлайн-декларацию о состоянии здоровья на официальном сайте Туниса и распечатать её для предъявления в аэропорту.

На границе:

Документы: Пограничники могут запросить подтверждение бронирования отеля и обратных билетов. Медицинская страховка: Обязательна туристическая медицинская страховка.

Безвизовый режим на три месяца:

Длительность пребывания: Россияне могут пребывать в Тунисе до 90 дней без визы. Документы: Для въезда требуется только загранпаспорт, действительный не менее трех месяцев.

Дополнительные визы:

Деловая и студенческая визы: Для работы и учебы требуется виза. Необходимые документы включают приглашение от работодателя или учебного заведения.

Оформление визы:

Посольство Туниса в Москве: Документы на визу можно подать лично или отправить почтой. Адрес посольства: Москва, ул. Малая Никитская, д. 28/1.

Тунис – это не только столица, но и захватывающий туристический центр, привлекающий путешественников своими курортами, такими как Сусс, Хаммамет (Ясмин и Набёль), Монастир и остров Джерба. Чтобы выбрать идеальное место для отдыха, важно понимать особенности каждого из этих курортов.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Тунис

Столица Туниса

Тунис – шумный и оживленный город с традиционной мединой, рынками и множеством ресторанов. Рядом находятся руины Карфагена и живописный городок Сиди-бу-Саид. Тунис – это место, где можно насладиться богатой историей и культурой. Старый город Туниса, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, насчитывает более 700 достопримечательностей. В пригороде Гаммарт можно найти фешенебельные отели и роскошные виллы, идеально подходящие для пляжного отдыха.

Хаммамет и Ясмин

Хаммамет – первопроходец пляжного туризма в Тунисе. Город известен своей старой мединой и живописными цитрусовыми садами. Белоснежные песчаные пляжи и кристально чистая вода привлекают туристов, желающих насладиться морем и водными видами спорта. В Ясмине, новом туристическом районе, расположены пристань для яхт, бары, рестораны и магазины. Для детей открыт тематический парк Carthage Land, а для взрослых – казино.

Сусс

Сусс – один из самых популярных курортов Туниса, расположенный на восточном побережье. История города начинается с IX века до н. э. и отражается в его культуре и архитектуре. Здесь можно посетить Великую мечеть, подземные катакомбы и насладиться активной ночной жизнью. Пляжи Сусса протянулись на шесть километров и включают престижный район Порт Эль-Кантауи с гаванью для яхт, гольф-клубом и парком аттракционов.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Сусс

Монастир

Монастир – живописный город на центральном побережье, известный как родина первого президента Туниса Хабиба Бургибы. Главные достопримечательности включают мавзолей Бургибы и крепость Рибат Хартем. Сканес, пляжная зона Монастира, предлагает разнообразие бюджетных отелей и отличные условия для спокойного отдыха.

Махдия

Махдия – уютный прибрежный курорт с одними из лучших пляжей Туниса. Город славится рыболовецким портом, где можно насладиться свежими морепродуктами. Махдия – идеальное место для тихого и спокойного пляжного отдыха вдали от шума и суеты.

Остров Джерба

Джерба – самый тихий и спокойный курорт Туниса, известный своими длинными пляжами и кристально чистыми водами. Разнообразие отелей, от недорогих апартаментов до роскошных пятизвездочных комплексов, делает Джербу привлекательным для пар и молодоженов.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Джерба

Таблица сравнения курортов Туниса

Курорт Особенности Пляжи Тип отдыха Хаммамет Город-сад с цитрусовыми деревьями и песчаными пляжами Песчаные пляжи с пологим входом в воду Пляжный и экскурсионный отдых Ясмин Современный курорт с европейским лоском Песчаные пляжи с пологим входом в воду Пляжный отдых, семейный отдых Джерба Спокойный островной курорт Песчаные пляжи, дикие участки глинистые Спокойный отдых, семейный отдых Сусс Молодежный и исторический курорт Песчаные пляжи с пологим входом в воду Активный и экскурсионный отдых Набёль Недорогой курорт с рынком керамики Песчаные пляжи Спокойный отдых, семейный отдых Махдия Спокойный курорт с чистыми пляжами Песчаные пляжи с пологим входом в воду Пляжный отдых, тишина и спокойствие Монастир Город с множеством достопримечательностей Песчаные пляжи рядом с отелями, каменистые Экскурсионный отдых, пляжный отдых с детьми

Выбирая туры в Тунис, учитывайте особенности каждого курорта, чтобы ваш отдых был максимально комфортным и запоминающимся. Независимо от выбора, вас ждут прекрасные пляжи, богатая история и уникальная культура страны.

Купальный сезон в Тунисе начинается в конце мая и длится до конца октября, предлагая идеальные условия для пляжного отдыха. Самые популярные курорты — это Сусс, Хаммамет, Монастир и остров Джерба.

Отели и отдых: Большинство отелей в Тунисе имеют категории 4 и 5 звезд, часто оснащены спа-комплексами, что делает отдых не только комфортным, но и оздоровительным. В стране множество центров талассотерапии, особенно в Хаммамете.

Экскурсии: Обязательно посетите с экскурсиями пустыню Сахара и живописный «голубой город» Сиди-бу-Саид. Тунис прекрасно сочетает в себе возможности для оздоровительного и пляжного отдыха.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Сиди-бу-Саид

Документы: Для поездки в Тунис россиянам потребуется только загранпаспорт. Виза не нужна, что значительно упрощает путешествие.

Перелеты: Прямых рейсов в Тунис из России нет, но можно долететь с пересадками. Полет из Москвы занимает около 9 часов.

Местное время: Время в Тунисе отстает от московского на 2 часа.

Валюта: Национальная валюта Туниса — тунисский динар. С собой можно взять как доллары, так и евро.

География: Около трети территории страны занимают горы Атлас, а на юге простирается пустыня Сахара.

Чем заняться: В Тунис едут, чтобы расслабиться в первоклассных спа, поторговаться на восточных базарах, прокатиться на верблюде по Сахаре и отдохнуть в отелях на берегу Средиземного моря.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Пустыня Сахара

Туристический налог: В Тунисе с туристов старше 12 лет взимается налог: в отелях 4* и 5* — 3 динара за ночь, в отелях 3* — 2 динара, в отелях 2* — 1 динар.

Погода в Тунисе по месяцам

Месяц Днем Ночью Море Сезон Январь +15…+16 +6…+8 +13 Февраль +16…+17 +8…+9 +12 Март +18…+19 +9…+11 +14 Апрель +20…+22 +11…+13 +17 Май +23…+24 +14…+16 +22 Пляжный Июнь +27…+29 +18…+20 +24 Пляжный Июль +30…+32 +20…+21 +27 Пляжный Август +31…+32 +21…+23 +28 Пляжный Сентябрь +29…+30 +20…+22 +24 Пляжный Октябрь +25…+26 +16…+18 +23 Пляжный Ноябрь +20…+21 +12…+13 +17 Декабрь +16…+17 +8…+10 +12

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Сиди-бу-Саид

Раздел Описание Перед отъездом в аэропорт Ваш тур начинается за три часа до вылета, указанного в авиабилете. Перед отъездом убедитесь, что у вас есть все необходимые документы: - Заграничные паспорта всех путешественников - Авиабилеты - Туристические путевки (ваучеры) - Справки из банка на вывоз валюты (если вывозите свыше 10 000$ на человека) - Водительские права (если планируете арендовать автомобиль) - Доверенность от обоих родителей (если дети путешествуют без родителей) Необходимо знать название города и отеля, в который вы направляетесь. Для граждан России действует безвизовый въезд в Тунис. Штамп в паспорт ставят бесплатно при наличии туристического ваучера. Перелет Перелет из Москвы до аэропорта Монастира занимает около 4 часов 15 минут. Таможенные правила - Разрешается ввозить: алкогольные напитки до 25 градусов — 2 литра, свыше 25 градусов — 1 литр, сигареты — 20 пачек. - Запрещено ввозить: оружие, наркотики, фальшивые деньги. - На таможне необходимо заполнить регистрационную карточку. - Вывозить можно все, что было приобретено в Тунисе (ковры, керамика, кожгалантерея, сувениры). Вывоз антиквариата, купленного с рук, запрещен. Общие сведения о Тунисе Тунис — самая европеизированная африканская страна. Сочетание арабской культуры, природных оазисов и достижений современной цивилизации привлекает туристов. Столица — город Тунис. Крупные города: Сфакс, Сусс, Хаммамет. Транспорт Оптимальный транспорт — желтые такси. Поездка на 5 км стоит около 2 динар. Вечером и ночью тариф выше в два раза. Общественный транспорт — автобусы с кондиционерами. Междугородние такси — louge. Аренда автомобиля возможна при наличии водительских прав, выданных не менее года назад. Минимальный возраст — 21 год. Стоимость аренды — от 70 долларов в сутки. Деньги Денежная единица — тунисский динар (1 доллар = 1,3 динара). Ввоз и вывоз динаров запрещен. Обмен валюты возможен в отелях и банках. Обменные квитанции сохраняйте для обратного обмена перед вылетом. Время Местное время отстает от московского на 2 часа зимой и на 3 часа летом. Климат Субтропический климат. Лето: температура воздуха 30-35°C, воды 25-27°C. Зима: температура воздуха 18-25°C, воды 16-18°C. Язык Официальный язык — арабский, второй язык — французский. В туристических зонах говорят по-английски и по-немецки. Религия Большинство населения — мусульмане. Уважайте их религиозные обычаи, особенно около мечетей. В священный месяц Рамадан не рекомендуется есть и курить в общественных местах днем. Фотографировать местных жителей можно только с их разрешения. Чаевые Чаевые принято давать носильщикам (500 миллимов до 1 динара), горничным (500 миллимов до 1 динара), официантам (5 динаров), водителям автобусов после экскурсии (1-1,5 динара), гидам (по усмотрению). Электричество 220 вольт, европейские розетки. Рекомендуется взять переходник. Особенности пребывания Тунис — безопасная страна, но следует соблюдать элементарные правила безопасности. Не носите с собой большие суммы денег и документы, пользуйтесь сейфами в отелях. Сделайте копии личных документов. В случае утери загранпаспорта обратитесь в полицию и консульство для получения временного документа на возвращение. Рекомендации Возьмите с собой: книги, журналы, крем для загара, головной убор, солнцезащитные очки, привычные лекарства. Напитки Покупайте питьевую воду в пластиковых бутылках. В ресторанах напитки оплачиваются отдельно. Страхование и прививки Прививки для поездки в Тунис не обязательны. Страховой полис обязателен на весь срок пребывания. В случае заболевания свяжитесь с представителем страховой компании и гидом. Кухня Тунисская кухня ближе к европейской. В основном используются натуральные продукты, приготовленные на гриле или шампурах. Магазины Магазины работают ежедневно с 9:00 до 19:00, с перерывом с 12:00 до 14:00. Воскресенье — выходной день. На базарах торгуйтесь, цены можно снизить в 2-5 раз. Покупайте ковры, керамику, серебро, трикотаж, финики и оливковое масло. Аренда автомобилей Для аренды автомобиля необходимы водительские права. Минимальный возраст — 21 год. Аренда стоит от 70 долларов в сутки. Телефоны Звонки из номера отеля стоят дороже, чем из телефона-автомата. Стоимость звонка в Россию — примерно 1 динар в минуту. При возникновении проблем Контактные данные посольства России в Тунисе: 4, Rue des Bergamotes, El-Manar 1, Tunis 2092, Tunisie. Тел: (216-71) 88-2446, (216-71) 88-2458. Консульский отдел: (216-71) 88-2757.

Опытные туристы знают, что в любой стране можно столкнуться с мелким мошенничеством. Тунис — дружелюбная и спокойная страна, где курортные зоны тщательно патрулируются полицией и серьезная преступность практически отсутствует. Тем не менее, стоит быть внимательным к некоторым уловкам.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Рынок в Тунисе

Основные виды мошенничества в Тунисе

Ложные сотрудники отеля: В Тунисе можно встретить людей, представляющихся сотрудниками вашего отеля, часто — поварами. Они могут предложить вам помощь в поиске магазинов или других мест, провести экскурсию, а затем пригласить в лавку для покупок. Здесь они получают процент с ваших покупок или просят небольшое вознаграждение за помощь. Цветочки жасмина: На улицах и пляжах часто встречаются подростки с цветочками жасмина, предлагающие их в подарок. Однако, как только вы примете цветок, они попросят 1 динар за «подарок». Это распространенная хитрость, которую можно простить, если вы хотите поддержать маленького предпринимателя. Торговля на рынках: Восточные рынки в Тунисе, особенно в мединах, известны своими торгами. Продавцы часто завышают начальную цену в 3-4 раза. Умение торговаться — это искусство, распространенное в восточных странах. Помните, что конечное решение о покупке зависит только от вас, и никто не может заставить вас купить товар по невыгодной цене. Такси: Средняя стоимость проезда на такси в Тунисе — около 1 динара за километр. Лучше заранее договориться о фиксированной стоимости поездки, уточнив адекватную цену у сотрудников отеля. Если вы решите ехать по счетчику, будьте внимательны: некоторые таксисты могут подкручивать счетчик. Узнайте приблизительную стоимость маршрута заранее, чтобы избежать переплаты.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Такси в Тунисе

Советы для туристов в Тунисе

Проверяйте документы и лицензии : При общении с людьми, представляющимися сотрудниками отеля, попросите их показать удостоверение или проверить информацию на ресепшене.

: При общении с людьми, представляющимися сотрудниками отеля, попросите их показать удостоверение или проверить информацию на ресепшене. Будьте осторожны с подарками : Отказывайтесь от предложенных на улице подарков, если не хотите платить за них.

: Отказывайтесь от предложенных на улице подарков, если не хотите платить за них. Учитесь торговаться : Перед посещением рынка узнайте примерные цены на товары и не бойтесь торговаться.

: Перед посещением рынка узнайте примерные цены на товары и не бойтесь торговаться. Договаривайтесь о цене: Всегда обсуждайте стоимость такси перед поездкой или пользуйтесь официальными приложениями для вызова такси.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Аэропорт в Тунисе

Россия возобновила авиасообщение с Тунисом в ноябре 2021 года. Однако сейчас найти билеты на прямые рейсы проблематично. Прямых чартерных рейсов в составе туристических пакетов также нет.

На текущий момент из Москвы в столицу Туниса можно добраться рейсами с одной пересадкой, например, в Алжире или Стамбуле. Для путешествия на курорты, такие как Монастир, потребуется минимум две пересадки, чаще всего в городах Турции и Франции.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru