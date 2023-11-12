Отправьте в черный список два цвета: для интерьера категорически не подходят

Неудачный интерьер может незаметно сказываться на общем самочувствии. Сложно догадаться, что причиной плохого настроения могут быть неподходящие обои. Поэтому в черном списке должны оказаться как минимум два ярких цвета.

Занимающиеся ремонтом хозяйки сдерживают свою бурную фантазию, когда речь идет о декоре спальни. Но вовсю отыгрываются на кухонном гарнитуре. Первым делом не стоит перебарщивать с оранжевым, который подсознательно провоцирует напряжение.

Аналогичная проблема возникнет при излишней любви к красному. От него не только будете впадать в стресс, но и есть больше обычного из-за повышенного аппетита. Перечисленные тона будут уместны только в роли акцентных, сообщила дизайнер интерьера Юлия Тычино в беседе с порталом «Белновости».

Источник фото: Фото Деборы Кортелацци на Unsplash