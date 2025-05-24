Отпуск по-петербургски: почему мужчины и женщины выбирают отдых по-разному

Лето — пора отпусков, загара и долгожданных каникул. Но куда же собираются отправиться петербуржцы? Недавние опросы показали, что предпочтения жителей Северной столицы весьма разнообразны, но мужчины и женщины выбирают разные направления. Куда же петербуржцы мечтают отправиться этим летом, и их взгляды на отдых не совпадают.

Море больше манит женщин

Самый популярный вариант отдыха — море. И тут женщины явно впереди: 22% дам мечтают о пляжах, солнышке и морском бризе, тогда как среди мужчин таких всего 12%. Видимо, женщины настроены на расслабление и романтику, а мужчины в это время думают о чем-то другом.

Мужчины любят дом и путешествия по России

Что же предпочитают мужчины? Оказывается, 15% из них планируют провести отпуск дома — возможно, чтобы спокойно отоспаться и отдохнуть без угрызений совести. В то же время 6% мужчин выбирают путешествия по России, что немного больше, чем у женщин (4%). Так что мужчины готовы к приключениям, но без экзотики.

Заграница? Только для самых стойких

Зарубежные поездки этим летом в Петербурге не в моде: всего 4% готовы ехать за границу, сообщает сайт Санкт-Петербург. В основном местные жители выбирают российские направления — это Крым, Краснодарский край, Байкал, Алтай и даже Камчатку.

Дача и деревня — классика жанра

11% жителей города мечтают о даче или деревне. Тут все просто: свежий воздух, шашлыки и возможность забыть про городскую суету. Кстати, мужчины и женщины почти одинаково любят этот вариант — видимо, ностальгия по детству объединяет всех.

Горы и уединение — для избранных

Небольшая группа (около 2%) выбрала горы — это те, кто любит активный отдых и их не много, но они в тельняшках. А 1% мечтает о полном уединении, чтобы отключиться от всех и всего — такой получается отпуск для интровертов.

Почему такие различия?

Женщины чаще выбирают море, потому что это классика летнего отдыха: пляж, солнце, красивые фото для соцсетей и возможность расслабиться. Мужчины же склонны к более прагматичным вариантам — дома можно и отдохнуть, и заняться своими делами, а путешествия по России дают возможность сменить обстановку без лишних затрат и хлопот.

Петербург летом — тоже вариант

Если уж совсем не хочется уезжать, в Петербурге летом полно развлечений: крыши с панорамами, красивые места, дворики-колодцы, зоопарк и природные заповедники. Синоптики обещают жаркое лето, а это значит, что пора искать пляж поблизости.