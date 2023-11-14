Отравляют воздух: эти опасные отходы многие годами хранят в кладовке

Каждый второй россиянин не спешит расставаться с вещами.

Далеко не все использованные товары сразу отправляются в помойку. Экономные люди живут по принципу «а вдруг пригодится», но тем самым подвергают свое здоровье опасности. Поэтому пора навести порядок в своей кладовке.

Для начала необходимо выбросить все оставшиеся после ремонта лакокрасочные материалы. Из-за содержания свинца уже открытые емкости будут буквально отравлять воздух. При повышенной концентрации у жильцов даже могут возникнуть рвота и головные боли.

Также пора отнести в специальный контейнер для утилизации отслужившие свой срок батарейки. «Коллекционировать» их строго запрещено.

«Разрушаясь под влиянием внешней среды, они выделяют токсичные элементы — свинец, ртуть, никель, кадмий, марганец и т. д., которые крайне негативно влияют на здоровье человека», — поделилась с порталом «Аргументы и факты» врач-эпидемиолог Дарья Тихонова.

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