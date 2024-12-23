Городовой / Общество / Пальм нет, пляжей мало: почему Петербург называют Северной Пальмирой
Эксклюзив
Последние новости
Петербург в снежном плену: циклон захватит город 11-12 января Город
«Заросли» под угрозой: в Петербурге планируют вырубить четыре тысячи деревьев на Васильевском острове Город
Сердце не выдержало: Михаила Боярского доставили в петербургскую больницу Общество
Новые возможности: как в Петербурге помогают трудоустроиться трем наиболее нуждающимся в поддержке категориям граждан Город
Биолог Павел Глазков приглашает петербуржцев на встречу с тайнами природы города: вход свободный Город
Категории
Общество Спорт

Пальм нет, пляжей мало: почему Петербург называют Северной Пальмирой

23 декабря 2024 16:01
Пальм нет, пляжей мало: почему Петербург называют Северной Пальмирой
Пальм нет, пляжей мало: почему Петербург называют Северной Пальмирой
Фото Городовой.ру

Как город на Неве начали сравнивать с пустынным оазисом.

Название «Северная Пальмира», которым часто называют Санкт-Петербург, имеет удивительную историю, уходящую корнями в древний мир и эпоху Екатерины II.

Пальмира: древний город в оазисе

Пальмира, или Тадмор, расположенная в оазисе Сирийской пустыни, славилась своими великолепными пальмовыми рощами и архитектурным великолепием. Этот город пережил множество потрясений, от разрушений Навуходоносором II до разорения арабами в 744 году. Несмотря на сложную историю, Пальмира всегда возрождалась, становясь символом упорства и красоты.

Особое место в её истории занимает царица Зенобия, которая в III веке бросила вызов Римской империи, провозгласив независимость Пальмирского царства. Её правление стало периодом расцвета, но позже город был разрушен, и от него остались лишь руины, которые до сих пор поражают своей красотой.

Как Петербург стал Северной Пальмирой

Сравнение Петербурга с Пальмирой родилось в XVIII веке, когда Екатерина II взошла на престол. В 1750-х годах английские путешественники Джеймс Докинз и Роберт Вуд исследовали руины древнего города и опубликовали труд «Руины Пальмиры». Этот труд попал в руки Екатерины II, и авторы посвятили его императрице, назвав её «Зиновией Северной Пальмиры» в честь легендарной царицы.

Сравнение прижилось: холодный Петербург стал ассоциироваться с пальмами, символизирующими изящество, силу и величие. Гаврила Державин подхватил эту идею в стихотворении «Изображение Фелицы», сравнивая Екатерину с благородной пальмой, возвышающейся и благоухающей.

Образ, переживший века

Название «Северная Пальмира» подчёркивает уникальность Петербурга как культурного и исторического центра, чья элегантность и величие сравнимы с древними памятниками Пальмиры. Этот образ остаётся живым и сегодня, напоминая о богатой истории города и его роли в культурном наследии России.

Новости по теме
Гондол нет, львы не те: почему Санкт-Петербург называют Северной Венецией? Гондол нет, львы не те: почему Санкт-Петербург называют Северной Венецией? 21 декабря 2024 14:02
В Москве и Петербурге даже метро разное: почему в северном нет сквозных вагонов В Москве и Петербурге даже метро разное: почему в северном нет сквозных вагонов 15 декабря 2024 15:29
Во всем мире его называют пончиком: почему только в Петербурге у пышки есть дырка Во всем мире его называют пончиком: почему только в Петербурге у пышки есть дырка 12 декабря 2024 10:32
Город северный, а символ египетский: почему в Санкт-Петербурге так много львов? Город северный, а символ египетский: почему в Санкт-Петербурге так много львов? 11 декабря 2024 15:14
Почему наручные часы в Петербурге называли «котлами»: у слова интересная история Почему наручные часы в Петербурге называли «котлами»: у слова интересная история 9 декабря 2024 12:00
Автор:
Игорь Мустафин
Общество Санкт-ПетербургИстории
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще