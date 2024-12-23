Пальм нет, пляжей мало: почему Петербург называют Северной Пальмирой

Название «Северная Пальмира», которым часто называют Санкт-Петербург, имеет удивительную историю, уходящую корнями в древний мир и эпоху Екатерины II.

Пальмира: древний город в оазисе

Пальмира, или Тадмор, расположенная в оазисе Сирийской пустыни, славилась своими великолепными пальмовыми рощами и архитектурным великолепием. Этот город пережил множество потрясений, от разрушений Навуходоносором II до разорения арабами в 744 году. Несмотря на сложную историю, Пальмира всегда возрождалась, становясь символом упорства и красоты.

Особое место в её истории занимает царица Зенобия, которая в III веке бросила вызов Римской империи, провозгласив независимость Пальмирского царства. Её правление стало периодом расцвета, но позже город был разрушен, и от него остались лишь руины, которые до сих пор поражают своей красотой.

Как Петербург стал Северной Пальмирой

Сравнение Петербурга с Пальмирой родилось в XVIII веке, когда Екатерина II взошла на престол. В 1750-х годах английские путешественники Джеймс Докинз и Роберт Вуд исследовали руины древнего города и опубликовали труд «Руины Пальмиры». Этот труд попал в руки Екатерины II, и авторы посвятили его императрице, назвав её «Зиновией Северной Пальмиры» в честь легендарной царицы.

Сравнение прижилось: холодный Петербург стал ассоциироваться с пальмами, символизирующими изящество, силу и величие. Гаврила Державин подхватил эту идею в стихотворении «Изображение Фелицы», сравнивая Екатерину с благородной пальмой, возвышающейся и благоухающей.

Образ, переживший века

Название «Северная Пальмира» подчёркивает уникальность Петербурга как культурного и исторического центра, чья элегантность и величие сравнимы с древними памятниками Пальмиры. Этот образ остаётся живым и сегодня, напоминая о богатой истории города и его роли в культурном наследии России.