Куда поехать, чтобы «чего-нибудь попробовать»: в России расцветает культура фуди

От Дня огурца до конской печени: куда едут за гастрономическими приключениями?

Россия переживает настоящий гастрономический бум. Спрос на гастротуры достиг рекордных показателей, а такие направления, как Байкал, Карелия, Дагестан и Татарстан, пользуются особой популярностью.

Рестораны, фермерские хозяйства и даже РЖД активно создают гастромаршруты, предлагая туристам уникальные вкусовые впечатления. Но кто же такие эти охотники за новыми вкусами, получившие название «фуди»?

В поисках «арбина» и морошки: гастрономические приключения по-русски

Российские туроператоры отмечают значительный рост интереса к гастротурам. С мая прошлого года количество запросов увеличилось на треть по сравнению с 2022-2023 годами, а по сравнению с допандемийным периодом – в семь раз.

Предложений на рынке более чем достаточно. От привязанных к ежегодным фестивалям, таким как День огурца в Суздале и праздник корюшки в Санкт-Петербурге, до круглогодичных маршрутов, завлекающих туристов экзотическими блюдами.

Например, блюдом «арбин» из сырой конской печени и жира на Байкале, вареньем из морошки в Карелии, абрикосовой кашей и шашлыком в Дагестане. РЖД также не отстает, предлагая гастропоездки выходного дня из Москвы: в Казань с дегустацией блюд татарской кухни, в Йошкар-Олу за марийскими блинами, и в пивной тур в Самару.

«Гастрономия — самый важный побуждающий фактор»

Ресторанный критик Дмитрий Алексеев убежден, что именно локальные деликатесы являются главным стимулом для путешествий по стране.

«Гастрономия, конечно, это самый важный побуждающий фактор. То есть люди хотят приехать в Абрау-Дюрсо, например, на курорт, где все продумано, где свое производство не только вин, но и продуктов — свои сыры, апшеронские овцы, бараны редкой породы. Свои коровы для сыров, спаржу сейчас выращивает Краснодарский край. Много деликатесных продуктов, ради которых действительно интересно куда-то поехать, попробовать. Это очень интересно, это очень вкусно. И, кстати, это не очень дорого», — отмечает Алексеев в беседе с BFM.

Фуди — кто они?

Искатели гастрономических впечатлений, или фуди, — это люди, исследующие новые места по принципу «где бы чего попробовать». Этот тренд набирает обороты в России, но некоторые эксперты считают, что еда — лишь приятное дополнение к путешествию, а не его главная цель.

Еда — лишь сопутствующий фактор?

Игорь Блинов, директор по развитию туристической платформы OnlineTur.ru, не видит повышенного спроса именно на гастротуры.

«У нас многие регионы обладают некой локальной уникальностью, есть местные блюда, которые можно попробовать только там. <…> По моим ощущениям, 95% туристов такие туры формируют самостоятельно», — говорит Блинов, полагая, что для большинства путешественников гастрономические впечатления — приятный бонус, а не ключевой фактор при выборе направления.

Так или иначе, гастрономический туризм в России процветает, предлагая путешественникам новые вкусы и незабываемые впечатления.