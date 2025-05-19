Недорого — не значит плохо: продукты под брендом «Магнита», которые в Сети чаще хвалят

Покупательница из Сети делится личным опытом: уже несколько лет она регулярно берёт продукты под собственным брендом «Магнита» — и не видит в этом ничего зазорного.

По её словам, многие до сих пор обходят такую продукцию стороной, пугаясь невысокой цены. Но низкая стоимость, как оказалось, вовсе не означает низкое качество.

Сравнивая собственные наблюдения, автор замечает: если ту же самую банку поставить на полку с ценником в три раза выше — её начинают расхваливать. А между тем, под маркой «Магнита» часто скрываются те же самые производители, что делают продукты и для известных брендов. Только цена — другая.

Примеры из продуктовой корзины

Так, обычный творог 5% от «Магнита» обошёлся ей в 99 рублей. Производит его «Тюменьмолоко», которое поставляет и в том же магазине продаёт свою продукцию под названием «Першинский» уже за 139 рублей и выше.

Разницы во вкусе автор не нашла: творог свежий, рассыпчатый, без посторонних запахов.

Каши и бакалея тоже в списке удачных находок. Быстрозавариваемая овсянка за 13 рублей стала её бюджетным завтраком ещё со времён студенчества. Макароны от «Магнита» сравниваются с «Макфой» — в семье никто разницы не заметил, а на полках к вечеру их часто уже нет.

Рис, купленный по цене 99 рублей, оказался чистым — не пришлось перебирать или промывать слишком долго. А сыр по 579 рублей за килограмм хорошо плавится и тянется при запекании — его покупают для горячих блюд и не жалеют. Без упаковки его сложно отличить от более дорогих аналогов.

Про молоко, сгущёнку и «Скрепышей»

Молоко покупается часто — по словам автора, радует не только цена (66–86 рублей), но и свежесть. А вот варёная сгущёнка вызывает смешанные чувства: стоит чуть дороже, чем хотелось бы, зато вкус стабильно хороший, без обмана.

Из десертов пользователи Сети нередко берут аналог «Киндер Пингви» под названием «Скрепыши»: с малиновым слоем, немного попроще по вкусу, но и цена — всего 44 рубля против 69.

В зимний сезон в корзину часто попадает тропический фруктовый коктейль в сиропе: за 149 рублей — большая банка. Сироп пригодился и в выпечке, а сами фрукты — альтернатива свежим, особенно когда те стоят дорого, а вкуса мало.

Покупательница подчёркивает: надпись «Магнит» — не показатель качества, а лишь марка магазина. У каждого продукта свой производитель, и стоит лишь немного внимания — и можно экономить, не теряя во вкусе.