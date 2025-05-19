Что скрывает ЖК «Князь Александр Невский»: как живут люди в самом высоком жилом доме Петербурга

Еще каких-то 20 лет назад самым высоким зданием в Петербурге был Петропавловский собор, высота которого вместе со шпилем составляла 122,5 метра. Но мир не стоит на месте, и сейчас город на Неве может похвастаться и более высокими строениями.
Гонка за высотой: от «Лидер Тауэр» до «Лахта Центра»
В 2013 году на юге города построили 42-этажный небоскреб «Лидер Тауэр» (144,5 метра). Сегодня в этом здании, помимо офисов, располагается ресторан с панорамным видом на город.
В 2018 году на окраине Петербурга достроили самый высокий небоскреб в Европе — гигантскую башню «Лахта Центра», которая теперь видна практически из любой точки города.
ЖК «Князь Александр Невский»: лидер среди жилых домов
А самым высоким жилым домом в Петербурге в 2012 году стал ЖК «Князь Александр Невский», возведенный в историческом районе Мурзинка, за пределами КАД. Благодаря своему отдаленному расположению, он не испортил так называемую небесную линию города.
Как пишет archi.ru, вместе со шпилем высота этого комплекса составляет 126 метров. В нем 35 этажей плюс два подземных, где находится двухуровневый паркинг. А общее количество квартир в доме — 1603.
Особенности жизни в небоскребе
При таком количестве жильцов неудивительно, что люди, заходящие в лифт, не всегда здороваются с теми, кто уже в нем находится.
Примечательно, что у такой громадины весьма скромная подземная парковка: она рассчитана всего на 214 автомобилей. Еще примерно столько же машин можно разместить на уличной стоянке возле дома.
На первом этаже жилого комплекса расположены всевозможные магазины, а также «домовая» церковь, освященная, как можно догадаться, в честь святого благоверного князя Александра Невского. Вход в храм украшает шлем с крестом.
Квартира для олимпийского чемпиона
Интересно, что в 2014 году трехкратному чемпиону Зимних Олимпийских игр в Сочи Виктору Ану подарили в этом доме трехкомнатную квартиру площадью 100 квадратных метров.
Конькобежец никогда в ней не жил и на протяжении нескольких лет сдавал ее через агентство, принадлежащее другому известному спортсмену — бывшему вратарю футбольного клуба «Зенит» и сборной России Вячеславу Малафееву.
А в 2019 году Виктор Ан выставил недвижимость в ЖК «Александр Невский» на продажу за 12 миллионов рублей.
Стоимость квартир сегодня
Сегодня стоимость квартир в этом жилом комплексе начинается от 10 миллионов рублей (за студию) и заканчивается 26 миллионами за «трешку» в 122 квадратных метра на одном из последних этажей дома. Бонусом к покупке обещают «вид на Неву и красивые рассветы».
ЖК «Александр Невский» —это не просто дом, а целый мир со своими особенностями и историей.