Учат в школе, а родители дома доучивают: педагог дал совет мамам и папам, как делать домашку и не сойти с ума

Не все школьники легко справляются с домашним заданием, и родителям порой приходится помогать своим детям. Иногда помощь может доходить до того, что взрослые берут часть работы на себя. О том, как правильно подходить к этому вопросу, 5 сентября рассказала педагог и руководитель регионального преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Виктория Подсухина.
По словам специалиста, домашнее задание не должно контролироваться «от» и «до», но и оставлять ребенка полностью одного с заданиями тоже не стоит. Задача родителя — помочь ребенку сформировать привычку делать домашнюю работу самостоятельно.
В раннем возрасте у ребенка формируется отношение к учебе. Если родители активно помогают, поддерживают и поощряют его, то учеба ассоциируется с положительными эмоциями. Это помогает ребенку легче справляться с учебными заданиями, делает процесс обучения интересным и увлекательным, отметила эксперт. Она добавила, что помощь и пояснения могут быть необходимы, но пристального контроля не требуется.
Однако, если освоение нового вызывает у ребенка стресс, процесс обучения и выполнение домашних заданий будут восприниматься как трудности. В таком случае важно помочь ребенку постепенно привыкнуть к самостоятельному выполнению заданий.
«Объясните ребенку, что задания — это его ответственность, хотя он может обратиться за помощью, если что-то непонятно. Вместе разработайте расписание для выполнения домашних заданий.
Если родитель помогает, он должен быть терпеливым и настроенным положительно, чтобы ребенок чувствовал себя в безопасности и был готов воспринимать новую информацию», — советует Подсухина в беседе с «Известиями».