Пара — не только в расписании: петербургские студентки просят Беглова о семейном общежитии

Опубликовано: 2 декабря 2025 17:00
Пара — не только в расписании: петербургские студентки просят Беглова о семейном общежитии
Пара — не только в расписании: петербургские студентки просят Беглова о семейном общежитии
Городовой ру

Глава города ознакомился с работой Института психологии и социальной работы на Волковском проспекте.

В институте психологии и социальной работы Санкт-Петербурга, возможно, откроется общежитие для семейных студентов. Об этом объявил губернатор города Александр Беглов во время выступления после посещения учебного заведения, расположенного на Волковском проспекте.

Он отметил, что в Северной столице начато внедрение новых мер поддержки семейных пар в рамках национального проекта «Семья».

Во время визита Беглов встретился с молодыми студентками, которые воспитывают детей. Для них на базе комнаты матери и ребёнка недавно были организованы группа кратковременного пребывания малышей и лаборатория раннего детства.

Здесь не только присматривают за детьми, пока их матери заняты на занятиях, но и проводят практическое обучение будущих социальных работников.

Градоначальник подчеркнул:

«Мы в Петербурге считаем, что создание семьи и образование не должны противоречить друг другу. Делаем всё возможное, чтобы студенты заводили семьи уже во время учёбы».

Беглов добавил, что молодые мамы обратились с просьбой создать на территории института общежитие, где могли бы жить семьи студентов.

По словам губернатора, рассмотрение этого вопроса возможно, потому что институт находится в ведении города.

«Поскольку Институт подчиняется городу, мы рассмотрим такую возможность»,

— пообещал Александр Беглов.

Стоит отметить, что возраст женщин при рождении первого ребёнка в Петербурге достиг 29,8 года.

Автор:
Юлия Аликова
Город
