Пара — не только в расписании: петербургские студентки просят Беглова о семейном общежитии

В институте психологии и социальной работы Санкт-Петербурга, возможно, откроется общежитие для семейных студентов. Об этом объявил губернатор города Александр Беглов во время выступления после посещения учебного заведения, расположенного на Волковском проспекте.
Он отметил, что в Северной столице начато внедрение новых мер поддержки семейных пар в рамках национального проекта «Семья».
Во время визита Беглов встретился с молодыми студентками, которые воспитывают детей. Для них на базе комнаты матери и ребёнка недавно были организованы группа кратковременного пребывания малышей и лаборатория раннего детства.
Здесь не только присматривают за детьми, пока их матери заняты на занятиях, но и проводят практическое обучение будущих социальных работников.
Градоначальник подчеркнул:
«Мы в Петербурге считаем, что создание семьи и образование не должны противоречить друг другу. Делаем всё возможное, чтобы студенты заводили семьи уже во время учёбы».
Беглов добавил, что молодые мамы обратились с просьбой создать на территории института общежитие, где могли бы жить семьи студентов.
По словам губернатора, рассмотрение этого вопроса возможно, потому что институт находится в ведении города.
«Поскольку Институт подчиняется городу, мы рассмотрим такую возможность»,
— пообещал Александр Беглов.
Стоит отметить, что возраст женщин при рождении первого ребёнка в Петербурге достиг 29,8 года.