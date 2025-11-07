Городовой / Город / Парадокс Фемиды в Петербурге: суд расписал пару лишь затем, чтобы развести их
Парадокс Фемиды в Петербурге: суд расписал пару лишь затем, чтобы развести их

Опубликовано: 7 ноября 2025 11:46
Городовой ру

Запись о браке была утрачена вследствие боевых действий в Гудермесе.

В Санкт-Петербурге в Московском районном суде супругам удалось подтвердить заключённый ими в 1986 году брачный союз.

Решение суда открывает для этой семейной пары возможность официально расторгнуть отношения, сообщили в объединённой пресс-службе городских судов Санкт-Петербурга.

Сергей и Валентина не смогли найти сведения о своём браке в регистрационном органе, поскольку в электронной базе запись отсутствовала.

Сложность возникла из-за того, что документация о регистрации в Гудермесе не сохранилась, что объясняется последствиями военных событий на территории.

Лишь наличие свидетельства о браке и специальных отметок в паспортах позволило суду признать их отношения зарегистрированными и восстановить запись.

Таким образом, супруги смогут в предусмотренном порядке расторгнуть брак.

Автор:
Юлия Аликова
