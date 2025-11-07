Парадокс Фемиды в Петербурге: суд расписал пару лишь затем, чтобы развести их

В Санкт-Петербурге в Московском районном суде супругам удалось подтвердить заключённый ими в 1986 году брачный союз.
Решение суда открывает для этой семейной пары возможность официально расторгнуть отношения, сообщили в объединённой пресс-службе городских судов Санкт-Петербурга.
Сергей и Валентина не смогли найти сведения о своём браке в регистрационном органе, поскольку в электронной базе запись отсутствовала.
Сложность возникла из-за того, что документация о регистрации в Гудермесе не сохранилась, что объясняется последствиями военных событий на территории.
Лишь наличие свидетельства о браке и специальных отметок в паспортах позволило суду признать их отношения зарегистрированными и восстановить запись.
Таким образом, супруги смогут в предусмотренном порядке расторгнуть брак.
