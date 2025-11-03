«Я был похож на оперного султана»: что говорил молодой Романов об унизительном свадебном обычае

Дом Романовых, правивший Россией на протяжении столетий, известен не только своими политическими свершениями, но и порой весьма странными, даже мистическими, традициями.

Дом Романовых, стремясь укрепить свою легитимность и создать ощущение древности династии, нередко изобретал собственные традиции.

Одна из таких весьма специфических, но настойчиво повторявшихся — подвенечный наряд жениха, представлявший собой серебристый халат и соответствующие тапочки.

Ритуал, введенный императором Павлом I, порождает невольные вопросы о его разумности, особенно учитывая трагическую судьбу самого императора и других представителей династии, последовавших его примеру.

Рождение традиции: парчовый наряд Павла Петровича

«В гардероб жениха, принадлежавшего к особам императорской фамилии, обязательно входил ночной халат и туфли из серебряной парчи», — отмечает эксперт Эрмитажа, рассказывая об истоках этой необычной традиции.

Впервые подобный наряд появился в 1773 году по случаю свадьбы цесаревича Павла Петровича с принцессой Гессен-Дармштадской.

«В день бракосочетания, после бала, он пришел в спальню в парчовом халате, подобном свадебному платью своей жены», — добавляет источник.

Создание этих эксклюзивных ансамблей было поручено златошвейной фирме «Лихачев и сыновья», получившей это право еще в конце XVIII века.

Александр III и его глазетовый халат

Один из таких церемониальных нарядов сохранился до наших дней.

Именно в этом «глазетовом халате с кушаком и в туфлях, отороченных лебяжьим пухом», цесаревич Александр Александрович, будущий Александр III, предстал перед своей невестой, цесаревной Марией Федоровной, 28 октября (9 ноября) 1866 года.

История не зафиксировала личных размышлений самого Александра III об этом обычае, но отношение Романовых к халатам, судя по всему, варьировалось.

От нежности до протеста: разные взгляды на церемониал

Будущий Александр II в 1844 году с теплотой вспоминал этот наряд, описывая, как на свадьбе сестры он думал «о «нашей первой брачной ночи, твой долгий туалет и как я долго дожидался в библиотеке в своем серебряном халате».

Иной, более критический взгляд, высказал великий князь Александр Михайлович, женившийся в 1894 году на дочери Александра III, Ксении. Он живописал свой образ в серебряной парче с «подростковым протестом»:

«Этот забавный обычай фигурировал в перечне правил церемониала нашего венчания наряду с еще более нелепым запрещением видеть невесту накануне свадьбы. Мне не оставалось ничего другого, как вздыхать и подчиняться…»

«Проходя в спальню к жене, я увидел в зеркале отражение моей фигуры, задрапированной в серебряную парчу. И мой смешной вид заставил меня расхохотаться. Я был похож на оперного султана в последнем акте…»

Наряд невесты и традиции царского дома

Сведения о свадебном наряде цесаревны Марии Федоровны в ту роковую ночь скудны. Однако известно, что ее платье было точной копией наряда, созданного императрицей Александрой Федоровной для старшей дочери Марии в 1856 году.

«Платье выполнено из тюля, расшитого серебряными блестками белого фая. Шлейф, лиф и сарафан декорированы серебряными галунами, между которыми расположены маленькие махровые розы оранжевого оттенка, откидные рукава обшиты по краю перьями марабу», — приводит описание свадебного туалета Мария Федоровны Юлия Плотникова, ведущий научный сотрудник Эрмитажа.

Стоимость наряда составила внушительные 3035 рублей.

Не менее важен и другой аспект: утро перед свадьбой Мария Федоровна провела в окружении предметов из туалетного набора императрицы Анны Иоанновны.

«Этот набор, согласно традиции, выдавался для одевания к венцу невест царского дома», — сообщает Государственный исторический музей.

Традиции на костях: наследие Павла I

Свадьба — событие, требующее тщательной подготовки, и обряды призваны обеспечить его бесперебойное проведение. Однако, когда дело касается правящих династий, традиции нередко переплетаются с историческим наследием предков.

В случае с Романовыми, наследие Павла I, мягко говоря, не назвать «славным». Его правление закончилось свержением и убийством. А сам Павел I, как известно, ввел этот странный обычай.

Тревожное совпадение: императоры и их судьбы

Обращает на себя внимание тот факт, что ни один из императоров, следовавших традиции Павла I и облачавшихся в серебряный халат, не избежал трагической участи. Александр I умер в 48 лет при загадочных обстоятельствах.

Николай I, фактически, довел себя до смерти во время провальной Крымской войны. Александра II убили народовольцы. Александр III скончался в 49 лет, по некоторым данным, из-за последствий железнодорожной катастрофы.

И, наконец, Николай II… Хотя, конечно, «халат, тапки и рукомойник тут, конечно, ни при чем».