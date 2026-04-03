Парковки и штрафы вместо платного въезда: как Петербург избежит московского сценария
Парковки и штрафы вместо платного въезда: как Петербург избежит московского сценария

Опубликовано: 3 апреля 2026 19:00
 Проверено редакцией
Парковки и штрафы вместо платного въезда: как Петербург избежит московского сценария
Парковки и штрафы вместо платного въезда: как Петербург избежит московского сценария
Global Look Press / Maksim Konstantinov
В январе 2026 года спикер Заксобрания Санкт-Петербурга Александр Бельский назвал неизбежным появление в перспективе платного въезда автомобилей в центр города.

Научное управление дорожным движением поможет справиться с транспортными проблемами в центре Санкт-Петербурга, не прибегая к платному въезду.

Об этом ТАСС сообщил Валерий Горюханов из комитета Госдумы по транспорту ("Единая Россия") во время Международного транспортно-логистического форума.

Он привел пример Москвы, где без запретов на въезд в центр успешно работают регулирование парковок и строгие штрафы.

Как пояснил Горюханов, в столице нет ограничений на проезд в центр, но применяется научный метод: граждан стимулируют пользоваться общественным транспортом деньгами — растут цены на парковки, а за стоянку в неположенном месте штрафуют на 5 тысяч рублей без поблажек, и уведомление приходит мгновенно.

Парковочные тарифы в Москве зависят от загруженности улиц и корректируются властями в зависимости от спроса.

Депутат подчеркнул необходимость постоянного мониторинга и поощрения перехода на качественный, доступный и надежный общественный транспорт.

При грамотной организации транспорта платный въезд в центр не потребуется — сначала стоит изучить все другие варианты, отметил парламентарий.

Ранее в январе 2026 года спикер Заксобрания Петербурга Александр Бельский заявил о неизбежности платного въезда в центр и предложил провести эксперимент в городе среди первых в России.

С 15 октября 2025 года в четырех центральных районах Петербурга (Центральный, Адмиралтейский, Петроградский, Василеостровский) ввели дифференцированные тарифы платной парковки по уровню загруженности улиц, увеличив общее число мест до 47,7 тыс.

Автор:
Юлия Аликова
