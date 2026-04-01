Пасхальная засада мошенников: 12 тысяч на стол или ловушка

Перед Пасхой мошенники активизировали аферы, обещая жертвам праздничные социальные выплаты.
Схемы обмана
По данным пресс-службы платформы «Мошеловка» от «Народного фронта», пенсионерам предлагают фиктивные социальные контракты: якобы правительство дает 12 тысяч рублей на пасхальный стол — перейдите по ссылке.
Преступники целенаправленно выбирают своих жертв, включая верующих, пожилых людей и уязвимые слои населения.
Как защититься
Чтобы избежать ловушки, обращайтесь только к официальным источникам информации и игнорируйте сомнительные ссылки.
В «Мошеловке» уточнили: государство не раздает соцконтракты на праздничный стол через интернет-ссылки.