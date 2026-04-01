Пасхальная засада мошенников: 12 тысяч на стол или ловушка

Опубликовано: 1 апреля 2026 14:30
 Проверено редакцией
Пасхальная засада мошенников: 12 тысяч на стол или ловушка
Пасхальная засада мошенников: 12 тысяч на стол или ловушка
Global Look Press / Sergey Elagin / Business Online
Мошенники сообщают о якобы положенных по случаю праздника социальных выплатах.

Перед Пасхой мошенники активизировали аферы, обещая жертвам праздничные социальные выплаты.

Схемы обмана

По данным пресс-службы платформы «Мошеловка» от «Народного фронта», пенсионерам предлагают фиктивные социальные контракты: якобы правительство дает 12 тысяч рублей на пасхальный стол — перейдите по ссылке.

Преступники целенаправленно выбирают своих жертв, включая верующих, пожилых людей и уязвимые слои населения.

Как защититься

Чтобы избежать ловушки, обращайтесь только к официальным источникам информации и игнорируйте сомнительные ссылки.

В «Мошеловке» уточнили: государство не раздает соцконтракты на праздничный стол через интернет-ссылки.

Юлия Аликова
