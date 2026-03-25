Перебои в интернете в Петербурге: Бельский призвал горожан к терпению

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский призвал горожан спокойно относиться к перебоям в работе интернета.
На брифинге он отметил, что такие неудобства испытывает вся страна, а в приграничных регионах обстановка особенно напряженная, сообщает "КП-Петербург".
По его словам, действующие ограничения — это единственно разумный шаг в интересах безопасности. Спикер добавил, что лично его планы сбои в сети никак не изменили.
В Ленинградской области за сутки трижды объявляли воздушную тревогу. Один беспилотник был сбит над 47‑м регионом, еще один — в Кронштадте.
Даже после отбоя опасности жители Петербурга и Ленобласти продолжают жаловаться на проблемы с интернетом.