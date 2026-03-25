Городовой / Город / Перебои в интернете в Петербурге: Бельский призвал горожан к терпению
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Туризм Россия
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Перебои в интернете в Петербурге: Бельский призвал горожан к терпению

Опубликовано: 25 марта 2026 17:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Ilya Moskovets / URA.RU
Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский призвал горожан спокойно относиться к перебоям в работе интернета.

На брифинге он отметил, что такие неудобства испытывает вся страна, а в приграничных регионах обстановка особенно напряженная, сообщает "КП-Петербург".

По его словам, действующие ограничения — это единственно разумный шаг в интересах безопасности. Спикер добавил, что лично его планы сбои в сети никак не изменили.

В Ленинградской области за сутки трижды объявляли воздушную тревогу. Один беспилотник был сбит над 47‑м регионом, еще один — в Кронштадте.

Даже после отбоя опасности жители Петербурга и Ленобласти продолжают жаловаться на проблемы с интернетом.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью