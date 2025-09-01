Новые правила авиаперелетов: что меняется в системе туда-обратно

Новая система порадует многих отдыхающих и работников, отправляющихся в командировки.

С 1 сентября 2025 года в России начинают действовать новые авиационные правила, которые решают одну из самых раздражающих ситуаций — потерю обратного билета, если по какой-то причине пассажир не сел на первый рейс.

Раньше, если человек не успевал на вылет в одну сторону, то билет туда-обратно автоматически аннулировался.

Даже если пассажир добирался до пункта назначения другим рейсом или транспортом, обратно полететь по своему билету уже не мог. Приходилось покупать новый.

Что меняется?

Теперь, согласно новому приказу Минтранса России, при покупке билетов туда-обратно пассажиры будут фактически заключать два отдельных договора с авиакомпанией — на каждый перелет, пишет РГ.

Так что, если пропустил первый рейс (например, из-за болезни, задержки транспорта или работы), обратный билет остается за пассажиром.

Главное — вовремя уведомить авиакомпанию о своих планах, чтобы место сохранили.

Причем дополнительные сборы за изменения или отмену будут ограничены реальными расходами перевозчика, без необоснованных комиссий.

Почему так сделали?

Авиаэксперты отмечают, что эта мера учитывает баланс интересов: пассажиры получают удобство и защиту своих прав, а авиакомпании — не несут значительных финансовых потерь.

Продажа мест опоздавших пассажиров была скорее редкой удачей, а не частью основной бизнес-модели.

Что еще важно знать?