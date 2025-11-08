Городовой / Общество / Точка на карте Ленобласти — свидетель громкой славы: Усть-Ижора, о которой не знают даже местные
Точка на карте Ленобласти — свидетель громкой славы: Усть-Ижора, о которой не знают даже местные

Опубликовано: 8 ноября 2025 20:30
Ленобласть
Точка на карте Ленобласти — свидетель громкой славы: Усть-Ижора, о которой не знают даже местные
Фото: Городовой.ру

А вы читали о нем?

Усть-Ижора — небольшой населённый пункт в Колпинском районе Санкт-Петербурга, но его роль в истории куда значительнее размеров. Именно здесь, у впадения Ижоры в Неву, 15 июля 1240 года князь Александр, позже прозванный Невским, одержал победу над шведскими войсками.

Эта битва определила дальнейший ход истории Северо-Запада и обеспечила Руси контроль над выходом к Балтике.

Где находится и чем знаменито

Посёлок расположен на старинном Шлиссельбургском тракте — его фрагмент с историческим мощением сохранился до наших дней. Место слияния рек традиционно считается основным районом сражения, хотя дискуссии о точной локализации битвы ведутся до сих пор.

Что посмотреть

Музей-диорама «Невская битва 1240». Главная точка притяжения — масштабная диорама художника Игоря Жебровского, воссоздающая ход битвы. Экспозиция дополнена интерактивными элементами, а посетителям предлагают примерить доспехи дружинников.

Церковь Святого Александра Невского. Храм был построен по указу Петра I в 1711 году и сохранился как памятник событий, связанных с победой Александра Невского.

Памятники Александру Невскому и Петру I. Два монумента, расположенные неподалёку от церкви, подчёркивают преемственность исторических эпох — от времени Невской битвы до основания Петербурга.

Стела в честь Невской битвы (1957 год). Установлена на берегу Ижоры как знак памяти о русских воинах и значении победы.

Будущий историко-мемориальный заповедник

В регионе ведётся работа по созданию комплексного заповедника, который объединит ключевые места, связанные с Невской битвой. Он должен стать площадкой для изучения истории и сохранения памяти для будущих поколений.

Почему сюда стоит поехать

Усть-Ижора — один из редких уголков, где история ощущается буквально физически. Это место сочетает красивый природный ландшафт, памятники эпохам и реальные следы прошлого. Хороший вариант для семейной прогулки, путешествия выходного дня или знакомства с историей региона вне туристических маршрутов.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
