Перестаньте добавлять лук в салат: сделайте из него полноценное блюдо

Лук может выступать не только в качестве вспомогательного ингредиента в салате или жарком. Из него можно приготовить самостоятельное блюдо. Возьмите на заметку рецепт этого запеченного гарнира.
Вам понадобятся:
- лук — 10 шт.,
- подсолнечное масло — 100 мл,
- чеснок — 2 шт.,
- сливочное масло — 25 г,
- сахар — 3 ст. л.,
- специи — по вкусу.
Луковицы очистите от шелухи и разрежьте на четвертинки. Переложите их в глубокую миску, залейте маслом и приправьте любимыми специями. Затем накройте емкость пленкой и поставьте в холодильник на двое суток.
Спустя указанное время можно приступать к приготовлению. Форму для запекания смажьте маслом и выложите в нее лук. Полейте его образовавшимся соком и добавьте разрезанные пополам головки чеснока.
Присыпьте лук сахаром и запекайте при 180°C в течение часа. Затем добавьте сливочное масло и запекайте еще 10 минут, советует автор Дзен-канала «Дарья Стрелкова».
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