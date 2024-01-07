Перестаньте добавлять лук в салат: сделайте из него полноценное блюдо

Что можно приготовить из лука

Лук может выступать не только в качестве вспомогательного ингредиента в салате или жарком. Из него можно приготовить самостоятельное блюдо. Возьмите на заметку рецепт этого запеченного гарнира.

Вам понадобятся:

лук — 10 шт.,

подсолнечное масло — 100 мл,

чеснок — 2 шт.,

сливочное масло — 25 г,

сахар — 3 ст. л.,

специи — по вкусу.

Луковицы очистите от шелухи и разрежьте на четвертинки. Переложите их в глубокую миску, залейте маслом и приправьте любимыми специями. Затем накройте емкость пленкой и поставьте в холодильник на двое суток.

Спустя указанное время можно приступать к приготовлению. Форму для запекания смажьте маслом и выложите в нее лук. Полейте его образовавшимся соком и добавьте разрезанные пополам головки чеснока.

Присыпьте лук сахаром и запекайте при 180°C в течение часа. Затем добавьте сливочное масло и запекайте еще 10 минут, советует автор Дзен-канала «Дарья Стрелкова».

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